Manchester City: Guardiola explique pourquoi il a sorti Haaland à la mi-temps contre Copenhague

Après avoir inscrit un doublé en trente minutes, Erling Haaland a été remplacé dès la mi-temps face à Copenhague, mercredi en Ligue des champions (5-0). Un choix que Pep Guardiola a justifié après le match, alors que le buteur norvégien n’était pas blessé.

Une mi-temps lui a suffi pour terrassé l’adversaire. Sur la lancée de son début de saison étourdissant, Erling Haaland a encore une fois été monumental face à Copenhague, mercredi, lors de la troisième journée de Ligue des champions. Le crack de Manchester City a éteint tout suspense en trente minutes. Le temps de claquer un doublé express, du droit (7e), puis du gauche (32e). Et de porter son total de buts à 19 en 12 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues).

"Il a beaucoup joué récemment"

Malgré sa forme étincelante, Pep Guardiola a choisi de sortir son cyborg dès la mi-temps, en le remplaçant par Cole Palmer, jeune milieu offensif anglais (20 ans), formé au club. Alors que son équipe menait 3-0, après un csc de Davit Khocholava. Un choix que le coach des Skyblues a justifié après la rencontre, alors qu’Haaland ne souffre d’aucun souci physique.

"Il a joué beaucoup de minutes récemment donc ce n’était pas mal de pouvoir le faire souffler. Et puis, les autres joueurs aussi ont très bien joué", a expliqué Guardiola sur beIN Sports. Avant de préciser en conférence de presse que cette sortie prématurée n’avait pas été anticipée: "Non. Mais il a beaucoup joué récemment, nous avions le contrôle du match, Palmer est aussi un joueur de grande qualité, qui avait très envie de jouer. Si le match avait été indécis, Erling aurait continué à jouer, mais il était mieux qu'il se repose avant d'affronter Southampton (samedi en championnat, ndlr), que nous n'avons pas battu la saison dernière. J'espère que nous y parviendrons cette saison."

Il reste sur trois triplés à domicile en championnat

Même sans son numéro 9, City a continué à surclassé Copenhague en seconde période. Avec 30 tirs (dont 16 cadrés) à 2 (aucun cadré), 76% de possession et 570 passes de plus (851 à 281). Les deuxièmes de Premier League (derrière Arsenal) l’ont finalement emporté 5-0 au terme de cette rencontre à sens unique, grâce à un penalty de Riyad Mahrez et un ultime but de Julian Alvarez.

De quoi permettre à Haaland de s’économiser un peu avant de frapper à nouveau lors des prochains matchs. L’avant-centre de 22 ans reste sur trois triplés à domicile en Premier League, contre Crystal Palace (4-2), Nottingham Forest (6-0) et Manchester United (6-3). Pourquoi pas un quatrième de suite contre les Saints?