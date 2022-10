Manchester City: "Haaland n’est pas humain", a confié le gardien de Copenhague à Grealish

Le nouveau doublé d’Erling Haaland lors de la victoire de Manchester City face à Copenhague (5-0) a écœuré le gardien de l'équipe danoise qui aurait confié son désarroi à Jack Grealish pendant la rencontre.

Erling Haaland n’en finit plus d’impressionner le monde du football. L’attaquant norvégien a inscrit un nouveau doublé mercredi lors de la large victoire de Manchester City face à Copenhague (5-0) en Ligue des champions. Il compte désormais 19 buts en 12 matchs cette saison alors que Pep Guardiola l’a remplacé dès la mi-temps pour le ménager. Ses statistiques époustouflantes et son sens du placement suscitent admiration et amusement chez ses partenaires et adversaires.

"C'est incroyable, honnêtement, a ainsi confié Jack Grealish, milieu des Citizens à l’issue de la rencontre. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Sur les premier et deuxième buts, je riais juste. Il est toujours là."

"Il n'est pas humain!"

L’international anglais a aussi révélé une petite confidence du gardien de Copenhague, le Polonais Kamil Grabara. "Leur gardien m'a dit quelque chose alors que je me replaçais, confie-t-il. Il a dit, "il n'est pas humain!" Je le lui ai répondu: "Ne me le fais pas dire!" Espérons qu'il puisse maintenur cette forme et nous emmener à la gloire."

Grealish, lui-même, trouve son coéquipier doté d'une sorte de pouvoir surnaturel, comme il l'a confié après avoir reçu le trophée d'homme du match. "Oui, c'est juste ridicule, a-t-il ajouté. Il n'est juste pas humain. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas humain. Depuis qu'il a signé, c'est un plaisir de jouer avec lui. Dès qu'il est sur le terrain, on s'attend à ce qu'il marque. Je ne sais pas comment on peut l'arrêter. Donc j'espère qu'il va continuer."

A l’issue de la rencontre, Pep Guardiola a justifié le remplacement de sa star dès la mi-temps. "Il a joué beaucoup de minutes, a-t-il rappelé. Le match était sous contrôle. Si le match était serré, Erling aurait continué mais il valait mieux se reposer pour Southampton samedi."