Manchester City: mauvaise nouvelle pour le PSG, Agüero "est prêt" pour la demi-finale

Buteur samedi face à Crystal Palace (2-0) en Premier League, l’attaquant argentin de Manchester City, Sergio Agüero, assure "être prêt" pour affronter le PSG mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions.

A Manchester City, le danger vient de partout. Mais il est souvent venu des pieds de Sergio Agüero. Le meilleur buteur de l’histoire des Cityzens l’a une nouvelle démontré samedi sur la pelouse de Crystal Palace (2-0). Sur une passe de Benjamin Mendy, l’attaquant argentin, titulaire au côté de Gabriel Jesus, a réalisé un enchaînement parfait, de très grande classe, pour lancer son équipe vers la victoire et sans doute vers le titre.

"Combien de fois a-t-il fait ça, a interrogé son entraîneur Pep Guardiola, admiratif, après la rencontre. Quel but, quel joueur, quel homme ! Je l’aime et les gens ne vont pas le croire mais il nous a manqué. On n’a pas pu l’utiliser souvent mais on le récupère peut-être au bon moment…" Ou au mauvais si on se place du côté du PSG. Car mardi soir, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1), ce sont les défenseurs parisiens qui vont, peut-être, devoir se frotter au buteur des SkyBlues.

"Si je ne joue pas, ce n'est pas grave"

Celui qui va quitter le club à l’issue de son contrat et de sa 10eme saison à City n’est plus un titulaire en puissance. Mais à 32 ans et en dépit des pépins physiques qui ont gâché ses derniers mois dans le nord de l'Angleterre, il espère être de la partie mardi soir à l’Etihad Stadium : "Je suis toujours prêt, a-t-il déclaré au micro de BT Sport. Je me sens bien, mon genou va bien. Si je ne joue pas, ce n’est pas grave. Je veux être avec mes partenaires. Bien sûr que chaque joueur veut jouer. On verra." "Bien sûr qu’il est prêt", appuie de son côté Pep Guardiola sans lever le voile sur sa composition d’équipe mardi soir. Une chose est sûre, le PSG ne se réjouira pas si Agüero est présent sur la pelouse mardi soir.

>> Pour regarder Manchester City-PSG mardi soir, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici