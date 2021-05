Manchester City-PSG: aucun tir cadré pour Paris, c'est tristement historique

Eliminé par Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions, le PSG n'a pas réussi à cadrer le moindre tir lors du match retour ce mardi soir. Une triste première pour Paris, selon les stats Opta.

Les stats Opta après Manchester City-PSG

PSG

- C’est la toute 1ère fois que le PSG ne cadre pas le moindre tir dans une rencontre de Ligue des champions depuis qu’Opta analyse la compétition en 2003/04. Il fallait remonter au 6 mai 2015 et au Bayern Munich face à Barcelone pour voir une équipe échouer à cadrer le moindre tir lors d’un match de demi-finale dans la compétition.

- Paris a tenté 14 tirs ce mardi sans jamais réussir à trouver le cadre – égalant le plus grand nombre de tentatives pour une équipe sans cadrer dans une rencontre de Ligue des champions depuis qu’Opta analyse la compétition en 2003/04 (Juventus-Lyon le 26 février 2020).

- C’est la 2e fois que Paris est éliminé aux portes de la finale de la Ligue des champions après l’édition 1995 – quand il avait été sorti par l’AC Milan (0-1, 0-2). Seul Monaco a été éliminé plus souvent à ce stade de la compétition parmi les équipes françaises (3 fois).

- Le PSG est seulement la 3e équipe à recevoir un carton rouge lors du match aller et du match retour d’une demi-finale de Ligue des champions – après La Corogne face à Porto en 2003/04 et Lyon face au Bayern Munich en 2009/10. C’est également l’équipe qui a reçu le plus de cartons rouges en LdC cette saison (4).

- Marquinhos a remporté 100% de ses duels contre Manchester City (9/9), devenant le joueur à avoir disputé le plus de duels sans en perdre un seul lors d’un match de Ligue des champions cette saison.

MANCHESTER CITY

- Manchester City se qualifie pour sa toute 1ère finale de C1. Il deviendra la 42e équipe différente à disputer une finale dans la compétition et le 9e club anglais à réaliser cette performance après Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds, Liverpool, Manchester United, Nottingham et Tottenham – c’est au moins 3 de plus que toute autre nation (Allemagne et Italie, 6).

- Manchester City s’est qualifié pour sa 1ère finale européenne depuis 51 ans, soit depuis sa victoire en Coupe des vainqueurs de coupe 1970 contre Górnik Zabrze. Le club anglais établit du même coup la plus longue attente pour une même équipe entre 2 finales en compétition européenne de l’UEFA.

- Manchester City a gagné ses 7 derniers matches de Ligue des Champions – établissant un nouveau record de succès consécutifs pour une équipe anglaise en C1 (Manchester United en 1965/66, Leeds en 1969/70 et Arsenal en 2005 avaient réalisé la passe de 6).

- Riyad Mahrez est seulement le 2e joueur à marquer à l'aller et au retour d'une demi-finale de Ligue des Champions avec un club anglais après Sadio Mané avec Liverpool en 2017/18. Il est devenu ce soir le meilleur buteur algérien dans l’histoire de la compétition (10 buts).