Manchester City-PSG: Pochettino "fier" de ses joueurs et de la prestation

Au micro de RMC Sport après l'élimination du PSG contre Manchester City, ce mardi soir à l'Etihad Stadium, Mauricio Pochettino a tenu un discours positif, insistant sur la nécessité de se baser sur les bons points des deux demi-finales pour progresser et revenir plus fort la saison prochaine.

Mauricio Pochettino garde la tête haute, malgré la défaite 4-1 du Paris Saint-Germain sur l'ensemble des deux demi-finales face à Manchester City. Au micro de RMC Sport, mardi soir à l'Etihad Stadium, l'entraîneur argentin s'est dit "fier" de ses joueurs et de la prestation collective.

"Si on analyse les deux matchs, on a dominé une équipe très difficile à maîtriser", a d'abord déclaré Mauricio Pochettino, estimant que le PSG a manqué d'un "petit pourcentage de chance" pour faire la différence sur ses occasions. "Manchester City a été plus clinique que nous. Ils ont mis les buts qu'il fallait. On a joué le match qu'on voulait avec le plan voulu", a-t-il ajouté.

"On a tout donné"

"Je suis déçu, parce qu'on méritait mieux, a néanmoins admis le coach parisien. Mais on doit être positif. On est arrivés ici en ayant battu Barcelone et le Bayern. C'est dommage de ne pas arriver en finale, mais l'équipe n'a jamais abandonné. Elle s'est battue jusqu'au bout. On a joué à dix contre onze à l'aller et au retour pendant 30-45 minutes. Ce n'était pas pour nous. On va y retourner en étant fort, le club et les joueurs seront prêts à gagner les matchs qu'il reste".

Au cours de cet entretien, Mauricio Pochettino a aussi été interrogé sur les propos d'Ander Herrera et de Marco Verratti ayant affirmé que l'arbitre avait insulté les Parisiens. "C'est ce que disent les joueurs", a-t-il laconiquement répondu, préférant souligner que cette polémique d'après-match n'allait rien changer à l'issue sportive.

"On doit progresser, mais la façon dont a dominé ces deux matchs doit donner de l'espoir pour le futur, a-t-il conclu. Évidemment, les supporters sont déçus, nous aussi, mais on a tout donné vous savez. Vous pouvez perdre, mais toujours en donnant tout ce que vous avez. Et je suis vraiment fier des joueurs, parce qu'ils ont vraiment tout donné".