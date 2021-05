Manchester City-PSG: le carton rouge pour Di Maria sur un mauvais geste

A 20 minutes de la fin de Manchester City-PSG, Angel Di Maria a été exclu pour un geste très dangereux de frustration asséné à Fernandinho, précipitant la défaite des Parisiens, menés et en infériorité numérique face aux Skyblues.

Cette fois-ci, il n’y a plus grand-chose à espérer. Les Parisiens avaient promis de livrer bataille, et ils se sont battus malgré les vents contraires, en livrant une très belle partie contre Manchester City à l’Etihad Stadium. Malheureusement pour eux, les joueurs de Mauricio Pochettino ont basculé dans une agressivité qui a frôlé la limite. Angel Di Maria l’a même dépassé dans un geste de colère qui illustre toute la frustration emmagasinée par le joueur argentin, sans doute le meilleur offensif du PSG sur la double confrontation.

La faute de l'Argentin Angel Di Maria © @Capture

Carton rouge direct

Le milieu de terrain brésilien Fernandinho a bien joué le coup en allant provoquer Di Maria, alors que celui-ci cherchait à jouer rapidement une touche que le Paris Saint-Germain venait d’obtenir. Di Maria a alors repoussé son adversaire, et tout en s’emparant du ballon, a jeté sa jambe en arrière, laquelle est venue s’écraser sur le pied de son adversaire. M. Kuipers, l’arbitre de cette rencontre, n’a pas hésité longtemps avant de sortir le carton rouge (69e), provoquant la colère et l’incompréhension des joueurs et du staff parisiens. La tension, palpable sur le terrain, n'est d'ailleurs jamais vraiment retombée dans le camp parisien.