Manchester City-PSG: Gueye ne participera pas à une éventuelle finale

Expulsé au match aller contre Manchester City, en demi-finales de la Ligue des champions, Idrissa Gueye ne participera pas à la finale (29 mai à Istanbul) si le PSG se qualifie ce mardi. L’international sénégalais a été suspendu deux matchs par l’UEFA.

Idrissa Gueye, suspendu pour la demi-finale retour à la suite de son expulsion au match aller, mercredi dernier, a tenu à accompagner ses coéquipiers en Angleterre cette semaine. Le milieu de terrain sénégalais sera au plus près de ses coéquipiers pour les encourager à tout donner sur la pelouse de l’Etihad Stadium, à l’occasion du match retour (mardi à 21h, en direct sur RMC Sport).

Une nouvelle finale dans la compétition reine de l’UEFA est au bout de cette rencontre. Et c’est d’autant plus classe de sa part que le milieu de terrain, lui, est assuré de ne pas pouvoir y participer. Que le PSG se qualifie ou non ce mardi, Idrissa Gueye ne participera pas à la finale de la C1 (29 mai à Istanbul), quoi qu’il arrive. Car l’UEFA l’a suspendu deux matchs pour un tacle très appuyé sur la cheville d’Ilkay Gündogan.

Des raisons d'espérer pour le PSG

Battu à domicile au Parc des Princes à l’aller, le Paris Saint-Germain a laissé à Manchester City le statut de favori, mais les Parisiens s’accrochent à leur rêve de disputer une seconde finale d’affilée dans la compétition. Sonné par les buts de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, le PSG n’a d’autres choix que de l’emporter par deux buts d’écarts, ou d’un but s’il en a marqué au moins trois aux Skyblues.

Seulement 7%: voilà la probabilité de voir une équipe se qualifier après avoir perdu à domicile la première manche 2-1, selon le statisticien Opta, et cela ne laisse qu'un maigre signe de vie aux Parisiens. Mais les raisons d’espérer sont là, à commencer par cette faculté qu’ont les Parisiens à se transcender à l’extérieur (4-1 à Barcelone en huitièmes, 3-2 à Munich en quarts). "Nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner", a insisté Neymar.

Le Brésilien est assuré de participer à cette rencontre en pleine possession de ses moyens, qui ne seront pas de trop, alors qu’un doute subsiste toujours sur l’état de forme réel de Kylian Mbappé. L’attaquant champion du monde souffre toujours d’une contracture au mollet. Forfait contre Lens le week-end dernier, Mbappé s’est testé de son côté à l’occasion d’une session individuelle, en marge du groupe. Inquiet pour son joueur, Mauricio Pochettino a précisé lundi qu’une décision serait prise ce mardi.