PSG-Manchester City: les images inédites de l’amertume de Gueye après son expulsion

EXCLU RMC SPORT. Idrissa Gueye a reçu un carton rouge logique lors de la défaite du PSG contre Manchester-City (1-2), en demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi. Les caméras de RMC Sport ont capté les mots forts du milieu sénégalais, visiblement très frustré, au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes.

Auteur d’une très grosse première période, le PSG a craqué au retour des vestiaires et s’est finalement incliné face à Manchester City (1-2) en demi-finale aller de Ligue des champions. A l’image de toute son équipe, Idrissa Gueye est passé à côté en seconde période et a même quitté le terrain plus tôt que prévu à la suite d'une grosse semelle sur Ilkay Gundogan et un carton rouge logique. Au moment de regagner les couloirs du Parc des Princes, le milieu sénégalais a semblé regretter le manque d’implication de certains coéquipiers quand les Skyblues ont haussé leur niveau de jeu.

"Il faut qu'ils soient un peu des hommes, c'est bon, a pesté le milieu parisien lors d’une séquence captée par RMC Sport. On se fait tourner comme pas possible, il n'y a personne qui bouge frère."

Gueye a présenté ses excuses après son rouge

Suspendu pour la demi-finale retour à l’Etihad Stadium, le mardi 4 mai (dès 21h sur RMC Sport 1), Idrissa Gueye manquera cruellement à son équipe. En très grande forme ces dernières semaines, le Sénégalais s’était illustré par son gros abattage dans l’entrejeu mais cette fois, il s’est fait prendre sur un excès d’engagement. L’international africain de 31 ans a ensuite présenté ses excuses au reste du groupe pour son erreur.

"Désolé de vous avoir laissé tomber les gars, a indiqué l’ancien joueur de Lille et Everton dès jeudi sur les réseaux sociaux. Ce sera dur de ne pas pouvoir défendre nos couleurs avec vous au match retour, mais rien n’est fait, j’ai confiance en vous."

Obligé de signer un exploit face aux Citizens et ainsi disputer une deuxième finale européenne consécutive, le PSG va devoir s’adapter. Pour remplacer Idrissa Gueye, Mauricio Pochettino dispose de plusieurs options comme celle de reculer Marco Verratti et l’associer à Leandro Paredes dans l’entrejeu. L’entraîneur argentin pourrait aussi choisir d’aligner Ander Herrera ou Danilo Pereira pour rivaliser avec le milieu très technique de Manchester City.

