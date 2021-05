Manchester City-PSG: Kuipers pour arbitrer, plutôt un bon souvenir pour Paris... mais pas pour Neymar

L'UEFA a officialisé ce dimanche le nom de l'arbitre qui dirigera la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchestr City et le PSG mardi prochain (21h, sur RMC Sport 1). Le Néerlandais Björn Kuipers se trouvera au sifflet et reste associé à deux superbes souvenirs pour les Franciliens.

A l'image des stars du PSG et de Manchester, Björn Kuipers se retrouvera au centre de l'attention mardi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium lors de la demi-finale retour de Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1). L'arbitre de 48 ans a été désigné ce dimanche par l'UEFA pour diriger ce sommet du football européen entre les Citizens et le club francilien.

Deuxième officiel le plus expérimenté (derrière l'Allemand Felix Brych), le Néerlandais a déjà officié à 58 reprises dans la plus prestigieuse compétition de clubs et sera épaulé de plusieurs compatriotes au bord du terrain et à la vidéo.

>> Manchester City-PSG, toutes les informations à J-2

De bons souvenirs pour Paris

En terme de stats, Björn Kuipers a déjà arbitré le PSG à six reprises ces dernières saisons. Le club francilien s'est imposé à trois reprises et a concédé trois matchs nuls. Le Batave était notamment au sifflet lors du récent huitième de finale aller remporté à Barcelone (4-1), le 16 février dernier. Lors de cette rencontre, Paris avait été sanctionné d'un penalty logique pour une faute de Layvin Kurzawa sur Frenkie De Jong avant de voir Kylian Mbappé inscrire un triplé face à des Catalans dépassés.

Toujours au rayon des bons souvenirs, Björn Kuipers était également présent lors de la demi-finale remportée par les Parisiens contre Leipzig (3-0) lors du Final 8 de Lisbonne la saison passée. Idem lors du match nul mémorable et de la qualification du PSG à Stamford Bridge contre Chelsea (2-2 après prolongations) lors de la campagne 2014-2015.

Un clash avec Neymar

Si Zlatan Ibrahimovic avait reçu un rouge lors de ce duel face aux Blues, Björn Kuipers s'est déjà retrouvé au coeur d'une petite polémique arbitrale avec un autre joueur du PSG.

Habitué à laisser jouer et à mettre assez peu de cartons jaunes (3,7 par match en moyenne), le Néerlandais s'était attiré les foudres de Neymar lors d'un nul décroché par Paris à Naples (1-1) lors de la phase de poules en 2018.

Le Brésilien avait reproché à l'arbitre de ne pas avoir sifflé un penalty après un contact sur Juan Bernat dans la surface italienne. Après la rencontre, Neymar avait même accusé l'abitre de lui avoir manqué de respect.

"L’arbitre a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû me dire. Je n’ai pas envie de répéter ce qu’il m’a dit, avait expliqué la star auriverde. J'espère que les gens au-dessus de lui peuvent agir."

>> Manchester City-PSG, c'est ce mardi dès 21h sur RMC Sport 1