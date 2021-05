Manchester City-PSG: la barre prive Marquinhos de l'égalisation

Marquinhos était tout proche d'égaliser pour le PSG, mardi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Le capitaine brésilien a fait rebondir le ballon sur la barre tranversale, au terme du premier quart d'heure.

Marquinhos a bien failli être décisif une nouvelle fois. Buteur contre le Bayern Munich, mais aussi lors de la demi-finale aller contre Manchester City, le capitaine brésilien était tout proche de trouver la faille mardi soir pour la deuxième manche contre le club anglais. Un but qui aurait permis au club de la capitale d'égaliser et de se relancer sur l'ensemble de la double confrontation.

Manque de réussite

À la 16e minute, alors que Manchester City menait déjà 1-0 grâce à un but de Riyad Mahrez à la 11e, Angel Di Maria a centré de l'aile gauche. Tout près de la ligne de but et juste devant Ederson, au second poteau, Marquinhos a surgi pour sauter plut haut que tout le monde. Il a ainsi su frapper le ballon de la tête. Mais le cuir, qui sembler filer vers la lucarne opposée, est allé mourir sur le dessus de la barre transversale.

La réussite a fui le PSG en première période. Avant de devoir courir après le score, les hommes de Mauricio Pochettino avaient d'abord cru obtenir un penalty pour une main d'Oleksandr Zinchenko. Mais l'arbitre de la rencontre s'était finalement déjugé, à juste titre après avoir vu les images sur les replays proposés par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).