Manchester City-PSG: le 4e arbitre se trompe de numéro, Agüero hallucine

Sergio Agüero, qui a dû se contenter de cinq minutes de jeu ce mardi soir à la fin de Manchester City-PSG (2-0), a dû lui-même signaler au 4e arbitre qu’il s’était trompé sur son numéro.

C’est l’une des images de la soirée. Le grand Sergio Agüero, meilleur buteur de l’histoire de Manchester City mais peu utilisé cette saison par Pep Guardiola et à quelques semaines de la fin de son contrat, est sur le point de faire son entrer sur la pelouse face au PSG. Il reste cinq petites minutes, les Citizens mènent 2-0 et évoluent à onze contre dix. L’attaquant argentin va donc pouvoir profiter tranquillement de cette petite apparition, sa dernière en Ligue des champions à l’Etihad Stadium, à bientôt 33 ans.

Mais au moment où le 4e arbitre de la rencontre, le Grec Tasos Sidiropoulos, brandit son panneau pour annoncer le changement avec Phil Foden sortant et Sergio Agüero entrant, c’est le numéro 9 qui s’affiche en vert. Or le Kun, lui, joue avec le n°10. L’Argentin lève les yeux, s’interroge puis signale l’erreur au 4e arbitre avec un certain dépit… L’officiel change son numéro, la faute est réparée.

Guardiola pense à ses remplaçants

Après avoir été salué par son compatriote Mauricio Pochettino, Sergio Agüero entre en jeu. Un statut de remplaçant qu’il aura encore certainement le 29 mai à Istanbul, pour la finale de la Ligue des champions. Pep Guardiola a emmené ses hommes au bout de la saison européenne avec un faux n°9, Kevin De Bruyne. Face à Chelsea ou au Real Madrid, qui s’affrontent ce mercredi soir en demi-finale retour à Stamford Bridge, il n’y a pas de raison que ça change.

"Je suis incroyablement fier et ma première pensée va toujours aux joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, je sais que pour eux c'est dur mais tout le monde apporte sa contribution dans cette saison de Ligue des champions, a reconnu Pep Guardiola à propos de ses remplaçants. Se qualifier face à une équipe qui avait sorti Barcelone et le Bayern, ça veut dire beaucoup pour nous et on va fêter ça. On est en finale de la Ligue des champions, ce sont des mots agréables."