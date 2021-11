Manchester City-PSG, les compos: Herrera et Paredes titularisés côté parisien

Le PSG se déplace sur le terrain de Manchester City ce mercredi soir (21h, RMC Sport 1) dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions. Un choc qui se disputera avec Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, mais sans Kevin de Bruyne et sans Marco Verratti.

Ce n'est pas un match capital à proprement parler, puisqu'il existe un scénario où le PSG obtiendrait son billet pour les huitièmes même avec une défaite en Angleterre. Mais c'est un choc, une belle affiche, un test face à l'un des cadors du continent, pour un Paris Saint-Germain qui se cherche toujours.

Deux mois après sa victoire au Parc des Princes (2-0), le club de la capitale retrouve ce mercredi Manchester City à l'Etihad, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Avec quelques mauvaises surprises de dernière minute. Du côté de Manchester City, on notera l'absence de Phil Foden, qui ne figure même pas sur la feuille de match. Le banc des Citizens sera très dégarni.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

Si l'on savait que City serait privé de Ferran Torres et Jack Grealish (blessés), ainsi que de Kevin de Bruyne (testé positif au Covid-19), le PSG devait aborder la rencontre quasiment au complet. Sauf que Marco Verratti et Georginio Wijnaldum ont été touchés mardi soir à l'entraînement, et qu'eux aussi ont déclaré forfait. Par conséquent, Mauricio Pochettino a décidé d'aligner Leandro Paredes et Ander Herrera en milieu de terrain, aux côtés du Sénégalais Idrissa Gueye.

Sinon, Keylor Navas a été préféré à Gianluigi Donnarumma dans les buts, derrière une charnière Marquinhos-Kimpembe, avec Achraf Hakimi en latéral droit et Nuno Mendes en latéral gauche. Devant, Kylian Mbappé sera entouré - comme attendu - de Lionel Messi et de Neymar. Car oui, il y aura quand même un sacré paquet de stars sur la pelouse de l'Etihad.

La compo du PSG: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Herrera, Paredes - Messi, Mbappé, Neymar.

La compo de Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Gündogan, Rodri, Zinchenko - Mahrez,B. Silva, Sterling.