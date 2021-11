Manchester City-PSG: positif au coronavirus, De Bruyne manquera le choc

Testé positif au Covid-19 à son retour de sélection, Kevin De Bruyne est contraint de respecter dix jours d'isolement. Le Belge est donc forfait pour le duel Manchester City-PSG programmé mercredi en Ligue des champions.

Les Skyblues orphelins de leur chef d’orchestre. Testé positif au Covid-19, Kevin De Bruyne manquera le choc très attendu entre Manchester City et le PSG, mercredi soir (21h sur RMC Sport 1), pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un rendez-vous important pour la qualification pour les huitièmes.

"Il a eu le coronavirus en Belgique (pendant la trêve internationale, ndlr), donc il va être dix jours à l’isolement. Il me l’a dit il y a deux jours, a annoncé Pep Guardiola ce vendredi en conférence de presse. Maintenant, il doit bien récupérer. La santé est le plus important. Il est vacciné donc il était plus protégé."

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports

Moins en vue en ce début de saison

"J’espère qu’il n’aura que des symptômes mineurs. Il reviendra quand il sera négatif, il recommencera à s’entraîner avec nous dès que possible. Quand quelqu’un est testé positif, il faut être prudent et l’aider. J’espère que tout se passera bien", a complété le technicien catalan.

Privé de la réception d’Everton samedi en Premier League (15h) et du duel face au PSG, De Bruyne pourrait revenir le 28 novembre pour affronter West Ham en championnat. Son absence mercredi est évidemment une mauvaise nouvelle pour Guardiola, même si le début de saison du Belge a déçu en Angleterre. En 14 apparitions, il ne totalise que trois buts et surtout une seule passe décisive toutes compétitions confondues.