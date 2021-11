Manchester City-PSG: Pochettino note des progrès dans le jeu parisien

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, note des progrès dans le jeu de son équipe malgré la défaite sur le terrain de Manchester City (2-1) en Ligue des champions, mercredi.

La première défaite de la saison du PSG en Ligue des champions n’a pas entamé la confiance de Mauricio Pochettino. Au contraire. L’entraîneur parisien voit une équipe en progression. Elle s’est pourtant inclinée sur le terrain de Manchester City (2-1) après avoir été assez largement dominée dans le jeu.

"Nous nous améliorons"

"Nous progressons, a lancé le technicien argentin en conférence de presse. Au vu des circonstances depuis le début de saison, nous nous améliorons. Je suis heureux du process dans lequel nous avançons, marche après matche. Les choses sont meilleures qu’il y a un mois, et encore meilleures qu’il y a deux mois. Petit à petit, l’équipe va s’améliorer."

Paris avait ouvert le score sur une belle action collective conclue par Kylain Mbappé (50e) avant de céder face à la puissance collective des Cityzens, qui ont renversé le match grâce à Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (76e). Malgré ce revers, Paris est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, après le lourd revers de Bruges face à Leipzig (0-5). Les coéquipiers de Marquinhos termineront à la deuxième place du groupe puisque City est assuré de terminer premier.

"Il n'y pas eu de panique, a déclaré Pochettino. Ils ont été meilleurs que nous en première période. Quand on voit le nombre de fautes qu'on a fait, et leur nombre à eux, voilà, ça dit la vérité de la première période. Il y a une vraie différence entre les deux équipes."

"On a mieux commencé la seconde période, l'équipe est sortie davantage, a-t-il poursuivi. On a eu la chance d'être devant, d'ouvrir le score. On a dû faire quelques changements après l'égalisation. L'équipe s'en est ressentie, elle a eu du mal à compenser, ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période, c'est le visage qu'on voulait voir. Je suis très satisfait de tous les joueurs. Vu les circonstances du début de saison, c'est bien d'être qualifié."