PSG: Nasri ne serait pas choqué de voir Zidane entraîner Paris

Samir Nasri, ancien milieu de terrain de Marseille, imagine bien Zinedine Zidane s’asseoir sur le banc du PSG, comme certaines rumeurs l’évoquent. Il assure même que le champion du monde 1998 apporterait un vrai changement.

Ce n’est qu’une rumeur, et pourtant, elle emballe Samir Nasri. L’ancien milieu de terrain de Marseille ou Arsenal verrait bien Zinedine Zidane s’asseoir un jour sur le banc du PSG. Le nom du technicien français est évoqué depuis quelques jours et les annonces de la presse anglaise évoquant un intérêt poussé de Manchester United pour Mauricio Pochettino, actuellement en poste à Paris.

"Quand un gars come Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça..."

"Moi, ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG, confie au Parisien le néo-retraité de 34 ans, désormais consultant pour Canal+. C’est sa carrière. Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. Il ne faut pas oublier qu’il a une très bonne relation avec les Qatariens. Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les egos des grands joueurs. C’est le premier entraîneur à avoir fait accepter à Cristiano Ronaldo de se reposer un petit peu. Et c’est quelqu’un qui a une légitimité au niveau football. Quand un gars come Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine."

Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. Mais le banc du PSG n’est pas libre puisque Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu’en 2023. Mardi, le technicien argentin a rappelé son engagement pour le club français lors de sa conférence de presse avant le choc entre Manchester City et le PSG, ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1).

"Je suis très heureux au Paris Saint-Germain, concentré pour donner mon meilleur, a-t-il confié. J’aime ce club, j’aime les supporters, c’est un super moment pour être à la tête de cette équipe. Nous nous battons pour le titre en Ligue 1, avec une belle avance, et nous nous battons pour nous qualifier pour les 8es en Ligue des champions. Nous devons nous concentrer sur cela. C’est ma priorité, et ma responsabilité."