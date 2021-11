Manchester City-PSG: un supporter de City entre sur la pelouse pour un selfie avec Mbappé, moment d'inquiétude pour les Parisiens

Kylian Mbappé a été la cible d’un supporter venu chercher un selfie lors de l’échauffement des Parisiens avant le coup d’envoi du choc de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City.

Une scène pour le moins improbable, et franchement inquiétante, s’est produite sur la pelouse de l’Etihad Stadium ce mercredi soir, alors que les joueurs du Paris Saint-Germain étaient à l’échauffement, en prévision du choc qui les attend ce soir face à Manchester City, en Ligue des champions.

Un supporter de Manchester City est descendu des tribunes pour s’approcher à hauteur de Kylian Mbappé sans rencontrer le moindre obstacle sur son chemin, parvenant même à agripper le Parisien par l'épaule. Souhaitant prendre une photo avec l’attaquant star du Paris Saint-Germain, il a été repoussé par le staff du club de la capitale, notamment Jesus Pérez, l’adjoint de Mauricio Pochettino, très en colère après la sécurité du stade, totalement absente sur ce coup.

Kylian Mbappé agrippé à l'épaule par un supporter © @Capture

Une petite finale dans le groupe A

Plus de peur que de mal néanmoins, Kylian Mbappé a pu reprendre son échauffement comme si rien ne s’était passé, poursuivant tranquillement ses aller-retour sur le terrain, concentré. Le Paris Saint-Germain aura besoin d’un très grand Kylian Mbappé contre Manchester City, l’une des équipes les plus en forme du continent.

Une victoire et les Parisiens seraient qualifiés, mais la tâche ne sera pas aisée face aux hommes de Pep Guardiola. La qualification et la première place du groupe sont en jeu dans ce match qui revêt une importance capitale. C’est bien d’une petite finale qu’il s’agit, et le Paris Saint-Germain aurait tout intérêt à ramener un résultat d’Angleterre, pour ne pas trop s’exposer en prévision de la dernière journée.