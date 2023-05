Manchester City-Real: "On se crie dessus et j'adore ça!" Guardiola raconte son embrouille avec De Bruyne

Pep Guardiola a largement dédramatisé son accrochage verbal survenu avec Kevin De Bruyne en plein match, mercredi, lors du 4-0 infligé par Manchester City au Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des champions.

La scène a pu surprendre. Mercredi soir, lors de la démonstration de Manchester City face au Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des champions (4-0), un petit accrochage verbal a eu lieu entre Pep Guardiola et Kevin De Bruyne. Agacé par une perte de balle du milieu de terrain belge, le technicien catalan lui a fait savoir à sa façon, en lui reprochant de ne pas avoir servi un partenaire.

"J’ai adoré la réaction de Kevin !"

De Bruyne ne s’est pas démonté et a répondu à son coach, avec la même véhémence. "Tais-toi ! Tais-toi !", lui a-t-il lancé. Une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, qui n’a pas eu de conséquence sur le récital des Skyblues. Ni sur la relation entre les deux hommes. Lorsqu’il l’a remplacé à quelques minutes de la fin du match, Guardiola a chaleureusement salué son joueur. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’ancien entraîneur du Barça est revenu sur cet épisode. Avec un grand sourire.

"J’ai adoré la réaction de Kevin ! On se crie dessus et j’adore ça ! J’aime ça chez Kevin, j’aime ça ! Parfois, dans certains matches, c'est un peu plat et moi j'aime cette énergie. Ce n'est pas la première fois. On ne le voit pas, mais il m'a souvent crié dessus à l'entraînement et c'est ce dont nous avons besoin", a raconté Guardiola. "C'est le football, ça peut arriver. Ce n'est pas du tout personnel. C'est le genre de chose qui doit arriver pour être compétitif et être une bonne équipe", a-t-il conclu.

Guardiola, De Bruyne et les Skyblues sont toujours en lice pour réussir un fabuleux triplé cette saison : Ligue des champions, Premier League et FA Cup. Ça vaut bien quelques engueulades.