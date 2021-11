Manchester United: Carrick dédie la victoire en Ligue des champions à Solskjaer

Michael Carrick, nommé entraîneur intérimaire de Manchester United, a dédié la victoire des Red Devils à Villarreal (2-0) en Ligue des champions mardi, à Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions le week-end dernier.

Manchester United a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi, en s’imposant sur le terrain de Villarreal (2-0). Une mission accomplie pour Michael Carrick, nommé intérimaire après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer le week-end dernier. L’ancien milieu de terrain a d’ailleurs dédié ce succès au Norvégien dont il était l’un des adjoints.

"C'est pour Ole"

"Ce ne fut pas des jours faciles pour tout le monde au club, a déclaré Carrick. J’apprécie beaucoup cette victoire mais ce résultat me fait dire: ‘c'est pour Ole’, je ne peux pas penser autrement. Ce n'est pas un résultat important pour moi, c'est pour le club et les joueurs. Ce soir, ce n'est pas pour moi du tout."

"Cela a été quelques jours émouvants, poursuit-il. La première personne à qui j'ai parlé quand tout s'est passé et qu'Ed (Woodward, vice-président exécutif, ndlr) m'a demandé de prendre le poste était Ole pour voir ce qu'il en pensait. J'ai la responsabilité d'être ici et de gérer l'équipe et j'en suis très fier. Nous avions un travail à faire sans nous attarder dessus, les choses devaient être réglées et heureusement, tout s'est finalement déroulé comme prévu."

L’ancien joueur des Red Devils a réussi à mettre ses joueurs sous pression. "J'avais le sentiment que ce serait un match serré, a-t-il expliqué. J'ai dit avant le match qu'il est important de savoir quels joueurs commençaient mais que la façon de le terminer était tout aussi importante. C'était un exercice d'équilibre qui me traversait l'esprit et celui de mon staff, et à la fin, cela s'est en quelque sorte imposé."