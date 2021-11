Manchester United: Jorge Mendes aurait poussé pour le licenciement de Solskjaer

Selon plusieurs médias anglais, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a joué un rôle - plus que décisif ? - dans le renvoi du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer.

Durant ces dernières heures à la tête de l’équipe première en tant que coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a sans doute reçu des messages de soutien, mais ils ne provenaient pas du camp Ronaldo. Selon les informations recueillies par Manchester Evening News et Talk Sport, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait téléphoné au vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, après la défaite (4-1) des Red Devils à Watford, et ce afin d’obtenir l’assurance de changements très rapides.

Le coup de fil n’est pas anodin. L’influence de Cristiano Ronaldo s’étend à mesure que la situation du club se détériore, note la presse anglaise. Cristiano Ronaldo aurait été sidéré par la baisse de niveau du club, par rapport à ce qu’il était lorsqu’il l’a quitté, sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Le quintuple Ballon d’or a été étonné de constater que des joueurs arrivaient en retard à l'entraînement, tandis que d’autres ne s'investissaient pas pleinement dans les séances d'entraînement, sans pour autant risquer leur place dans le onze.

La folle semaine qui attend Carrick

"Quel genre de message cela envoie-t-il à des joueurs comme Donny van de Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial, qui ne jouent pas ?” Telle a été le questionnement qui rongeait la star portugaise depuis son arrivée, selon Talksport. Publiquement, Ronaldo a rendu hommage à Solskjaer, mais en coulisses, son entourage s’est empressé d’intensifier la pression qui pesait déjà sur lui, Jorge Mendes allant même jusqu’à pousser en faveur d’une candidature de Julen Lopetegui pour le remplacer, d’après Manchester Evening News.

Longtemps protégé par le fait que le club ne lui trouvait pas de remplaçant crédible et immédiatement disponible, Solskjaer n'a pas résisté à une nouvelle rencontre affligeante samedi. C'est l'un de ses adjoints et un ancien capitaine des Red Devils, Michael Carrick, qui assurera l'intérim pour les prochains matches. Manchester a notamment un rendez-vous capital en Ligue des champions, ce mardi, à Villarreal, et se déplacera à Chelsea dimanche avant de recevoir Arsenal (5e) le jeudi suivant.