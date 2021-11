Villarreal-Manchester United: le but de Ronaldo qui offre la qualification aux Red Devils

Par un lob, Cristiano Ronaldo a ouvert le score lors de la victoire 2-0 de Manchester United face à Villarreal. Le Portugais a ainsi été décisif pour la qualification des Red Devils en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Il a encore brillé pile quand il le fallait. Cristiano Ronaldo a non seulement inscrit le premier but de la victoire 2-0 de Manchester United sur la pelouse de Villarreal, mardi soir pour la 5e journée de la Ligue des champions, mais il a aussi qualifié les Red Devils pour les huitièmes de finale. Le Portugais de 36 ans a également permis à Michael Carrick, successeur d'Ole Gunnar Solskjaer, de réussir ses débuts en tant qu'entraîneur intérimaire du club mancunien.

"CR7" s'est illustré à la 78e minute. Il a profité d'une fâcheuse erreur de relance du gardien argentin Geronimo Rulli, qui a provoqué une perte de balle d'Étienne Capoue non loin de sa surface. Ni une ni deux, Ronaldo, vers qui le ballon était revenu, s'est orienté vers le but adverse pour tenter un lob sans contrôle. L'ancien portier de Montpellier ne pouvait alors plus rien faire pour éviter l'ouverture du score. Quant au deuxième but, Jadon Sancho s'en est chargé.

140 buts en C1

Cristiano Ronaldo compte désormais 140 buts en Ligue des champions. 6 d'entre eux ont été marqués cette saison. Toutes compétitions confondues, le quintuple Ballon d'or en est à 10 buts avec Manchester United depuis cet été.

En septembre lors du match aller face à Villarreal, Cristiano Ronaldo avait déjà fait sensation. Il avait déjà offert la victoire 2-1 aux siens, avec un but dans les dernières secondes du temps additionnel.