Manchester United: Henry fustige les joueurs qui ne se remettent pas en question

Thierry Henry, ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France, estime que les joueurs de Manchester United cherchent trop d’excuses, en ciblant notamment les entraîneurs, pour expliquer leurs difficultés.

Manchester United s’en est bien tiré sur le terrain de l’Atlético de Madrid (1-1), mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais les Red Devils ont confirmé leurs grandes difficultés dans le jeu affichées depuis le début de saison. La nomination de Ralf Rangnick, fin novembre en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer, n’a pas fait évoluer les choses. Selon certains échos, l’Allemand serait même déjà remis en cause par certains poids lourds du vestiaire. Ce qui étonne Thierry Henry.

Le professeur Van Gaal, le dictateur Mourinho, le papa Solskjaer

L’ancien attaquant légendaire d’Arsenal fustige le manque de remise en question des joueurs de Manchester United. "Je n'aime généralement pas critiquer les joueurs, mais vous avez eu un professeur comme Louis van Gaal, qui a du succès, rappelle-t-il sur la chaîne américaine CBS, dont il est consultant lors des soirs de Ligue des champions. Ils ont appelé Mourinho "Dictateur" parce qu'il était trop dans ça, trop dans ça. Il était trop direct avec les joueurs. Les joueurs n'aimaient pas ça."

"Soudain, vous avez un ami, poursuit-il. Ils aiment Solskjaer parce qu'il était plus un père, un gars sympa. Quand est-ce que ça va être les joueurs? Je ne suis pas un fan de Manchester United, mais lorsque vous jouez pour Manchester United, vous devez répondre présent, quel que soit l'entraîneur. Ça ne peut pas toujours être l'entraîneur. Je suis désolé mais ces gars-là aient besoin de jouer et de commencer à comprendre où ils en sont."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

A l’issue de la rencontre, Ralf Rangnick a reconnu avoir recadré ses joueurs à la mi-temps après une première période très médiocre. "A la pause, je leur ai dit que ce n'était pas suffisant, a-t-il confié. Que l'on devait donner plus. Ce n'est pas une question de plan de jeu ou de tactique. C'est juste une question de conviction. Y croire. C'était loin d'être suffisant. C'est la Ligue des champions. Il faut répondre à ce que demande le moment, et on ne l'a fait qu'à partir de la 60e minute. On a joué comme je le voulais que dans les trente dernières minutes."