Manchester United: Van de Beek titularisé à la place de Fernandes pour la première de Carrick

Pour sa première sur le banc de Manchester United, Michael Carrick a fait un choix fort pour affronter Villarreal. Le coach anglais a choisi de titulariser Donny Van de Beek à la place d’un Bruno Fernandes dans un 4-2-3-1 sur le papier. Le Portugais va débuter en tant que remplaçant.

Ce mardi à 18h45, Manchester United a l’opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en gagnant face à Villarreal. Dans une mauvaise passe en championnat, le club anglais a choisi de licencier Ole Gunnar Solskjaer. Pour le remplacer provisoirement, c’est Michael Carrick qui va prendre place sur le banc de touche.

Pour cette rencontre, l’Anglais a décidé de frapper fort pour sa grande première. Dans un 4-2-3-1 présenté sur le papier c’est Donny Van de Beek (24 ans) qui va débuter en tant que numéro 10, tandis que l’habituel titulaire à ce poste Bruno Fernandes commencera la partie en tant eu remplaçant. Souvent ignoré par Solskjaer depuis son arrivée en Angleterre, le milieu néerlandais a l’occasion de se mettre en valeur dans un match où l’enjeu est grand.

Depuis le début de la saison, l’ancien de l’Ajax Amsterdam n’a disputé que trois rencontres en Premier League.

Carrick: "J’ai clairement en tête ce que je veux faire"

Amené à assurer l’intérim en tant que manager de l’équipe, Michael Carrick s’était exprimé sur le match à venir face à son ancien bourreau lors de la précédente finale d’Europa League: "C’est un match important pour nous, pour essayer de nous qualifier. Je ne pense qu’à nous préparer pour demain, à donner le meilleur de nous-même".

L’ancien milieu de terrain a aussi confié ce qu’il comptait mettre en place au niveau du jeu: "J’ai travaillé longtemps avec Ole et nous avons des convictions communes. J’ai ma personnalité, mais ce sera un jeu similaire parce que c’est sur quoi on a travaillé si longtemps. J’ai clairement en tête ce que je veux faire et comment le faire et j’ai hâte de le voir sur le terrain".