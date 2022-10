PSG: David Belliard, adjoint de la mairie de Paris, "dénonce" le fait que le club appartienne au Qatar

David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris, s’est exprimé ce mardi sur BFMTV à propos du boycott de la Coupe du monde 2022. En critiquant le Qatar et en regrettant que le PSG soit actuellement détenu par l’émirat.

Les supporters vont devoir se regrouper en petits comités pour suivre la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). A l’image de nombreuses autres villes de France, Paris n’installera pas d’écran géant durant la compétition, qui débutera dans un mois et demi au Qatar. La mairie l’a confirmé lundi. Une manière de boycotter le grand rendez-vous de la fin d’année, en pointant du doigt l’émirat. "Moi, je dénonce tout connivence avec des états qui, aujourd’hui, ne respectent pas les questions de climat, des règles sociales ou des règles de droit qui sont fondamentales", a résumé David Belliard, ce mardi, lors de son passage sur BFMTV.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

L’adjoint EELV à la mairie de Paris, en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, en a profité pour parler du PSG, détenu depuis l’été 2011 par le Qatar: "Le PSG, c’est un club privé donc nous n’avons pas la main sur sa structure capitalistique. Mais oui, je le regrette et je le dénonce. De la même manière que quand je militais, et d’ailleurs je continue à m’y opposer, contre les formules électriques (course de Formule E, ndlr) en plein cœur de Paris parce qu’il y avait un sponsoring avec le Qatar, c’est la même chose."

"Il faut aller un peu plus loin"

"C’est la même logique qui fait qu’aujourd’hui, je crois que nous ne pouvons plus travailler avec des états qui vont à l’encontre des politiques que nous sommes en train de mener, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas juste une question politique. C’est aussi une question d’enjeux. C’est un état qui ne respecte pas les droits fondamentaux, qui ne s’engage pas dans la lutte contre le climat et qui ne respecte pas les règles sociales."

Interrogé sur le manque de cohérence entre sa position et le fait de voir Anne Hidalgo, la maire de Paris, se rendre régulièrement au Parc des Princes pour soutenir les coéquipiers de Kylian Mbappé, David Belliard a répondu: "Mais non. Qu’est-ce qu’on boycotte aujourd’hui? On ne boycotte pas le PSG. On boycotte un évènement. Ça veut dire qu’on ne va pas en faire la promotion dans l’espace public parisien, comme à Strasbourg, Bordeaux ou Lille par exemple. C’est la position de Paris. On n’est pas contre le Qatar. On est contre ce type d’événements, dans ces conditions-là. Ma position personnelle, c’est qu’il faut aller un peu plus loin. Je suis pour avoir des événements et des clubs de foot exemplaires. C’est pour ça que j’ai aussi dénoncé l’attitude des joueurs du PSG qui prennent l’avion. C’est un débat politique".