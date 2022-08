Monaco-PSV: "Pour moi, c'était penalty", pas de regrets mais un peu de frustration pour Clement

L'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement a affirmé ce mardi ne pas avoir de regrets après le match nul à domicile (1-1) contre le PSV Eindhoven en troisième tour préliminaire de Ligue des champions, mais estime tout de même qu'il y avait pénalty pour les Monégasques lorsque Sangaré a repoussé une frappe de Fofana de la main en première période.

Tout reste à jouer, et il le sait. L'entraîneur de Monaco Philippe Clement ne s'est pas montré déçu de la prestation de son équipe, bien que tenue en échec par le PSV Eindhoven (1-1) ce mardi lors du match aller du troisième tour de qualification à la Ligue des champions. Le technicien belge s'attend même à "une grande soirée" lors du match retour dans une semaine, aux Pays-Bas cette fois-ci.

"Pour moi, entraîneur de Monaco, c'est pénalty !"

"On ne peut pas avoir de regrets, a observé Philippe Clement en conférence de presse. "Les joueurs ont tout donné, la mentalité était bonne. La première mi-temps était fermée. On a poussé mais sur sa première bonne action, le PSV a marqué. L'équipe a ensuite très bien réagi et, surtout, de la façon que je veux. On a dominé la deuxième mi-temps."

Mais si l'ensemble lui convient, il semblerait qu'il ait eu un peu de mal à encaisser le pénalty non accordé à l'AS Monaco en début de match, alors que Sangaré avait repoussé d'une main une lourde frappe de Fofana à l'entrée de la surface. "L'arbitre m'a dit à la mi-temps qu'il n'y avait pas pénalty, commente-t-il au sujet de ce fait de jeu avant la pause. On va voir comment l'UEFA va harmoniser ça. Là, le bras n'est pas le long du corps. Pour moi, entraîneur de Monaco, c'est pénalty !"

"Le match retour se déroulera dans un stade plein, avec beaucoup de supporteurs et le PSV sera plus offensif. Ce sera une grande soirée. J'espère qu'on sera content après le match. Cela peut se jouer sur la chance. On peut contrôler la motivation, l'état physique, pas la chance. Voilà pourquoi il faut continuellement pousser", conclut-il.

"On trouvait que ce n'était pas mérité"

Unique buteur de l'AS Monaco ce mardi soir, le défenseur Alex Disasi avoue lui "rester sur sa faim" : "Mais il y a un sentiment de fierté. On a fait un bon match dans l'ensemble. Eux, ont été réalistes sur leur seule occasion. Globalement ensuite, on a les meilleures occasions. Il y a en plus, le poteau de Youssouf (Fofana, à la 88e). A la pause, on était déçus de rentrer avec un but de retard. On trouvait que ce n'était pas mérité. Le coach a dit qu'il fallait continuer à jouer, à être positif. On s'est senti mieux."

Avec la fin du but comptant double à l'extérieur en cas d'égalité, Monaco n'a donc pas trop perdu de points ce mardi, et pourrait passer au tour suivant en cas de victoire aux Pays-Bas mardi prochain. "On n'a pas d'avantage, note le défenseur. Chaque match a son histoire. On sait que ce sera très compliqué là-bas. On connait ce stade et son ambiance. L'équipe qui sera la plus concentrée, qui fera le moins d'erreurs et qui sera la plus audacieuse se qualifiera. Il faudra aller chercher la chance."

En cas de qualification à l'issue de la double confrontation, les hommes de Philippe Clement pourraient rencontrer le gagnant du duel entre l'Union Saint-Gilloise et les Rangers de Glasgow. Pour l'instant, avantage aux Belges, qui se sont imposés 2-0 lors du match aller à domicile.