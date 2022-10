Naples-Ajax: quatre supporters néerlandais agressés avant le match

Quatre supporters de l’Ajax Amsterdam ont été agressé dans les rues de Naples mardi, à la veille du match de Ligue des champions entre les deux équipes, ce mercredi (18h45).

Des supporters de l’Ajax Amsterdam ont été agressés mardi soir dans les rues des Naples à la veille du match de Ligue des champions, ce mercredi (18h45). Deux épisodes distincts sont rapportés par les médias italiens. Le premier s’est déroulé dans le quartier historique de la ville, Banchi Nuovi, où deux supporters ont été pris à partie par un groupe de personnes. L’un d’entre eux a été conduit à l’hôpital Vecchio Pellegrini en raison de blessures à la tête qui lui occasionneront une convalescence de 15 jours.

Une agression à coups de casques et de barres de fer

Un autre épisode violent est intervenu à proximité d’un restaurant Via Medina, non loin de la première agression. Là encore, deux fans des Lanciers ont été pris à partie par un groupe de personnes. Selon Il Mattino, la scène s’est déroulée devant plusieurs témoins, dont des enfants présents dans l’établissement. Les agresseurs auraient pris à partie leurs cibles avec des casques de moto et des barres de fer. La victime la plus gravement atteinte souffre d’un traumatisme crânien qui nécessitera 30 jours d’arrêt. L’autre s’est fracturée la main.

Plusieurs centaines de supporters de l’Ajax ont fait le déplacement dans le sud de l’Italie pour cette affiche. Leur présence est fortement encadrée par des forces de police qui veillent à ce que les visiteurs ne sortent pas d’une zone où ils sont autorisés à se restaurer et circuler.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Les deux équipes se retrouvent huit jours après la claque infligée par la Napoli sur le terrain de l’Ajax (6-1), mardi dernier. Les Italiens peuvent valider leur qualification pour les huitièmes de finale dès ce mercredi s’ils ne perdent pas contre l’Ajax, qui reste sur deux défaites de rang.