Naples: avec un doublé contre Francfort, la saison de feu d’Osimhen se poursuit

Auteur d’un doublé contre Francfort en 8e de finale retour de Ligue des champions ce mercredi soir (3-0, 5-0 en cumulé), Victor Osimhen continue d’affoler les compteurs cette saison. Fer de lance d’un Napoli irrésistible, il s’impose, à 24 ans, comme l’une des références à son poste.

En se qualifiant pour les quarts de finale de Ligue des champions pour la toute première fois après ses deux victoires contre Francfort (3-0 au retour, 2-0 à l'aller), Naples vient d’écrire une page de son histoire. Et Victor Osimhen en est incontestablement l’un des grands artisans.

Auteur d’un doublé ce mercredi soir en 8e de finale retour, ses 3e et 4e buts de la saison en C1, l’attaquant nigérian continue d’affoler les compteurs cette saison. Au stade Diego Maradona, l’ancien Lillois a d’abord fait craquer l’Eintracht de la tête en faisant admirer sa détente et un gainage parfait juste avant la pause (1-0, 45e+2). Au retour des vestiaires, il a une nouvelle fois fait trembler les filets en se jetant sur un centre de Di Lorenzo (2-0, 53e), histoire d’enterrer les derniers espoirs allemands, qui craqueront une troisième fois sur un penalty de Zielinski à la 64e.

En route pour écrire l'histoire en Serie A

Premier joueur napolitain à trouver la faille lors des deux matchs d’une même confrontation en phase finale de Coupe d’Europe, Osimhen affiche des statistiques époustouflantes depuis le début de la saison, sa troisième sous les couleurs du Napoli. Grâce à ses 19 buts en 22 matchs de championnat, il est l'incontestable meilleur buteur de Serie A, avec cinq longueurs d’avance sur Lautaro Martinez. Il est ainsi très bien parti pour devenir le premier joueur africain "Capocannoniere" du championnat italien, largement dominé par son équipe, première avec un matelas de 18 points d'avance sur son dauphin, l'Inter.

Auteur de deux buts en Ligue des champions avec Lille en 2019-2020, il vient par ailleurs de doubler ce total pour la deuxième campagne de Ligue des champions de sa carrière. Et, avec un quart de finale à venir, ces statistiques sur la scène européenne pourraient encore être gonflées.

Seul Rashford est plus décisif en 2023

Déjà en feu sur la première partie de saison, le Nigérian n’a pas perdu le rythme à cause de la trêve pour la Coupe du monde. Bien au contraire. Depuis la reprise des championnats et de la Ligue des champions, il a fait trembler les filets à 13 reprises en 13 matchs toutes compétitions confondues. Depuis le 1er janvier 2023, seul Marcus Rashford et ses 15 réalisations ont fait mieux.

Acheté environ 75 millions d’euros à Lille à l’été 2020, Osimhen rentabilise l’énorme investissement réalisé par le Napoli en s’imposant, à 24 ans, comme l’un des meilleurs du monde à son poste. En fin de contrat à l’été 2025, il devrait sans aucun doute faire l’objet de nombreuses convoitises lors du prochain mercato. Son profil de finisseur clinique devant le but fait de lui un avant-centre prisé, puisque, cette saison, il a inscrit 100% de ses 23 buts depuis l’intérieur de la surface. Son doublé face à Francfort ce mercredi soir n’a pas dérogé à la règle.