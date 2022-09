Liverpool: Klopp pas inquiet pour son poste après la claque à Naples

Jürgen Klopp assure ne pas craindre de se faire virer comme ce fut le cas pour son compatriote Thomas Tuchel à Chelsea, mercredi. L’entraîneur de Liverpool veut se "réinventer" après un début de saison raté et la claque reçue à Naples (4-1) en Ligue des champions.

Liverpool a confirmé son très mauvais début de saison en coulant à Naples (4-1), mercredi en Ligue des champions. Ce naufrage suit les résultats en dents de scie enregistré en Premier League (deux victoires, trois nuls, une défaite, 7e à six points d’Arsenal leader). Mais Jürgen Klopp ne craint pas de vivre le même sort que son compatriote Thomas Tuchel, viré de Chelsea mercredi après la défaite à Zagreb la veille. "Pas vraiment, mais qui sait?", a confié le manager des Reds à l’issue de la rencontre.

"Nos propriétaires sont plutôt calmes et attendent que je règle la situation"

"Ce sont des propriétaires (ceux de Chelsea, ndlr) d’un type différent (de ceux de Liverpool), ajoute-t-il. Nos propriétaires sont plutôt calmes et attendent que je règle la situation et ne pensent pas que quelqu'un d'autre devrait la régler."

Le technicien allemand a insisté sur cette nécessité de trouver un nouveau souffle. "Nous devons nous réinventer, a-t-il déclaré. Il manque beaucoup de choses, pas dans tous les matchs, mais ce qui est amusant, c'est que nous devons le faire au milieu de la saison de Premier League et d'une campagne de Ligue des champions. Nous avons besoin d'une configuration pour être meilleurs dans à peu près tout. Nous devons jouer dans trois jours contre Wolverhampton. Si les Wolves voyaient ce match ce soir, ils n'arrêteraient pas de rire et diraient que c'est le moment parfait."

"Avec Alisson dans le but, il faut être vraiment mauvais pour concéder trois buts"

Klopp n’a, lui-même, pas eu de difficulté à analyser le naufrage de ses joueurs en Italie. "Tout d'abord, Napoli a très bien joué et nous ne l'avons pas fait, a-t-il confié à beIN Sports. C'est la première explication de la défaite. Les deux penalties que nous avons concédés sont un peu malchanceux. Les deux buts suivants leur sont servis sur plateau. Ce n'est pas cool et nous aurions dû mieux défendre. Nous n'étions pas compacts défensivement ou offensivement. Avec Alisson dans le but, il faut être vraiment mauvais pour concéder trois buts (en première mi-temps). On pouvait le voir sur le terrain. Nous ne travaillions pas en équipe. C'est pourquoi nous perdons des matchs."