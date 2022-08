Mercato: le Celta s'intéresse à Bakambu

L'attaquant de l'OM Cédric Bakambu serait dans le viseur du club espagnol du Celta de Vigo, selon les informations de la presse locale. Mais le joueur préfèrerait rester à Marseille.

Déjà la fin de l'aventure pour Cédric Bakambu à l'OM? Quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Chine, l'attaquant congolais plairait au Celta de Vigo, selon le média local Faro de Vigo, confirmant une information récemment relayée par AS. La rumeur avait déjà été évoquée début août, dans la foulée du prêt de Ruben Blanco par les Célticos en Provence.

Le joueur veut rester à Marseille pour sa famille

L'entraîneur du club, Eduardo Coudet, aurait contacté le joueur à plusieurs reprises afin de le convaincre, ce qui n'est pas encore le cas. Et pour cause, Bakambu souhaiterait rester à Marseille, notamment pour des raisons familiales, mais n'exclut pas un retournement de situation et demanderait pour cela du temps. D'autres pistes sont étudiées par le Celta via son directeur sportif Luis Campos, qui espère encore pouvoir le faire changer d'avis.

L'international congolais a pour rappel évolué durant trois saisons en Liga, du côté de Villarreal (2015-2018). Cette saison, il n'a disputé que quelques minutes face à Reims (4-1) et Brest (1-1), délivrant une passe décisive dans le premier match. Il avait pris part à 21 matchs toutes compétitions confondues lors de la seconde partie de l'exercice 2021-2022, marquant quatre buts. Son concurrent en attaque Arkadiusz Milik est également sur le départ, puisque la Juventus le suivrait de prêt.