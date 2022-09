OM-Francfort: huit interpellations, le dispositif de sécurité renforcé

La préfecture des Bouches du Rhône a encore renforcé le dispositif de sécurité avant le match entre l’OM et Francfort, ce mardi (21h, sur RMC Sport) pour prévenir des violences entre supporters. La police a déjà procédé à huit interpellations.

Le climat est tendu depuis lundi soir dans les rues de Marseille à l’approche du match de Ligue des champions entre l’OM et Francfort, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). La préfecture des Bouches du Rhône a déployé près de 400 policiers dans les rues pendant la soirée afin d’éviter des heurts entre supporters des deux équipes qui souhaitaient en découdre. Le dispositif de sécurité a été revu à la hausse avec plus de 1.000 policiers et gendarmes mobilisés pour toute la journée à Marseille (contre 600 initialement prévus).

Huit interpellations côté marseillais et allemand

Le bilan des arrestations a augmenté avec huit interpellations côté marseillais et allemand interpellations "pour différents faits de violence, d’outrage et de port d’armes prohibés", a précisé la préfète Frédérique Camilleri sur France Info, ce mardi matin.

"C’est un match à risque en raison de l’affluence, a-t-elle ajouté. On pense que le stade sera complet avec 60.000 Marseillais et 3.300 Allemands qui auront des billets, plus plusieurs milliers - sans doute 5.000 - qui n’auront pas de billets mais feront le déplacement jusqu’à Marseille avec, parmi eux, 300 à 500 ultras. Il faudra faire preuve vigilance."

Les autorités sont sur leur garde cinq jours après les violences provoquées par des fans de Cologne à Nice avant le coup d’envoi du match de Conference League. La très importante délégation de fans de Francfort sera étroitement surveillée même si elle reste difficilement quantifiable.

Les Allemands sans billet interdits de centre-ville... "saturé" de policiers

"Personne n’est capable de le dire très précisément que ce soit Francfort ou l’UEFA, nous n’avons pas une évaluation précise, poursuit la préfète. Notre estimation est qu’il y aura au maximum 5.000 supporters allemands sans billets qui ont parfaitement le droit de venir à Marseille mais qui ne pourront pas accéder au stade. Tout l’objectif de notre dispositif est de définir un point de rendez-vous en centre-ville où les Allemands pourront venir et les acheminer de façon sécurisée vers le stade pour ceux qui ont des billets. Ceux qui n'ont pas de billets sont invités à rester en dehors du centre-ville. C’est pour ça que nous avons saturé le centre-ville avec de très nombreuses forces de police."