OM-Francfort: des écoles et des commerces vont fermer plus tôt face aux craintes d'incidents

Face à l'afflux de supporters allemands dans la cité phocéenne en marge d'OM-Eintracht Francfort ce mardi (21h, sur RMC Sport 1), un très gros dispositif de sécurité va être mis en place dans la ville et notamment aux abords du stade Vélodrome. Les écoles et les commerces vont également fermer plus tôt.

Face aux craintes de débordements en marge de la réception de l’Eintracht Francfort par l’OM au Vélodrome (21h, sur RMC Sport 1), certains habitants la ville de Marseille prennent des mesures exceptionnelles ce mardi. Des établissements scolaires privés proches du stade marseillais vont fermer plus tôt, dès 16h30, et ne pourront pas assurer leur service de garderie. En revanche, les écoles publiques fonctionneront normalement. Des commerces situés dans le même secteur vont également baisser le rideau plus tôt.

"Il y a un dispositif qui a été mis en place par la préfecture de police qui est assez unique pour un match de football à Marseille. Ce devrait être une fête populaire. Les commerçants devraient profiter de ces matchs pour pouvoir sortir la tête de l’eau, après le Covid… Et ce soir, ils vont encore vivre dans le stress, dans l’angoisse. J’entends aussi que certains commerçants ont pris la décision de fermer leurs commerces autour du stade, ce n’est pas acceptable", a confié Sébastien Jibrayel sur BFM Marseille Provence.

"Il y a des dangereux qui arrivent dans cette ville"

L'adjoint au maire en charge des sports estime qu'être en position de fermer des écoles plus tôt en raison d'un match de football "n'est pas acceptable" et se montre compréhensif vis-à-vis de "la communauté éducative, les parents et les élèves". "On ne peut pas mettre tout le monde en danger. Il y a des dangereux qui arrivent dans cette ville donc il va falloir les canaliser. Je comprends la communauté éducative qui prend cette décision de fermer les écoles plus tôt. L’important, c’est la sécurité de nos enfants. Ce doit être une fête, et pas un cauchemar ce soir."

Le climat est tendu depuis lundi soir dans les rues de Marseille. La préfecture des Bouches du Rhône a déployé près de 400 policiers dans les rues pendant la soirée afin d’éviter des heurts entre supporters des deux équipes qui souhaitaient en découdre. Le dispositif de sécurité a été revu à la hausse avec plus de 1.000 policiers et gendarmes mobilisés pour toute la journée à Marseille (contre 600 initialement prévus). Le bilan des arrestations a augmenté avec huit interpellations lundi soir côté marseillais et allemand "pour différents faits de violence, d’outrage et de port d’armes prohibés", a précisé la préfète Frédérique Camilleri sur France Info, ce mardi matin.