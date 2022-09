OM-Francfort: les images du Vélodrome en fusion pour l'entrée des joueurs, avec de superbes tifos

L’ambiance était survoltée au Vélodrome juste avant le coup d’envoi de la deuxième journée de Ligue des champions entre l’OM et Francfort ce mardi soir (sur RMC Sport 1). Privés de C1 depuis près de dix ans, les supporters phocéens ont marqué le coup.

Les supporters de l’Olympique de Marseille attendaient ça depuis si longtemps. Privé de stade lors de la saison 2020-2021 à cause du Covid-19, le public phocéen a pu retrouver son équipe pour un match de Ligue des champions pour la première fois depuis la campagne 2013-2014, marquée par un zéro pointé en phase de poules.

Le Vélodrome n'avait pas été plein pour un match de C1 depuis 12 ans

Si l’on rajoute la période de travaux entre 2011 et 2014, cela faisait même 12 ans que le Vélodrome n’avait plus été plein pour un match de C1. Et autant dire que les fans de l’OM n’ont pas manqué l'occasion de marquer le coup en déployant des tifos dans les deux virages, le tout dans une ambiance tout simplement incandescente.

Le Vélodrome avant OM-Francfort © RMC Sport

Avant la rencontre, les supporters étaient déjà bouillants aux abords de l’enceinte phocéenne. Alors que les autorités craignaient des violences entre les fans des deux équipes, les Allemands ayant fait le déplacement en nombre depuis Francfort, des jets de fumigènes ont eu lieu entre les supporters allemands et marseillais dans le stade.

Les Allemands ont jeté les premiers fumis et fusées, les Marseillais ont répondu par des jets de feux d'artifice. Une vingtaine de camions de CRS est arrivée en renfort au stade Vélodrome.