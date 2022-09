OM-Francfort, les compos: Gerson préféré à Guendouzi, Payet et Sanchez titulaires

Selon nos informations et sauf suprise de dernière minute, Igor Tudor a choisi de titulariser le trio Gerson-Payet-Sanchez ce mardi soir contre Francfort (21h sur RMC Sport 1). Ce serait la première fois que les trois hommes seraient alignés d'entrée.

L’Olympique de Marseille entend bien faire rugir le Vélodrome. Ce mardi soir (21h sur RMC Sport 1), les Phocéens accueillent Francfort pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Moins d’une semaine après leur défaite frustrante à Tottenham, les hommes d’Igor Tudor veulent lancer leur campagne européenne.

Pour cette rencontre, le technicien croate et son staff ont dû faire face à plusieurs absences en défense. Alors que Chancel Mbemba (suspendu après son rouge à Tottenham) et Samuel Gigot (blessé) ne sont pas disponibles, Tudor devrait, selon nos informations, titulariser Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac aux côtés d’Eric Bailly dans sa défense à trois. Avec Nuno Tavares et Jonathan Clauss en piston et le duo Veretout-Rongier dans l’entrejeu, Tudor va faire dans le classique devant cette défense.

Vers une grand première pour le trio Gerson-Payet-Sanchez

En attaque, le trio Payet-Gerson-Sanchez devrait, sauf surprise de dernière minute, être aligné pour la première fois de la saison. L’attaquant chilien, arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, effectuerait ainsi ses grands débuts avec Marseille en Ligue des champions après avoir purgé un match de suspension contre Tottenham (il avait été exclu lors de la dernière apparition des Lombards face à Liverpool en 8es de finale). Titulaire lors de la première journée contre les Spurs, Mattéo Guendouzi devrait débuter sur le banc.

La compo de l’OM selon les informations de RMC Sport (en 3-4-3)

Lopez – Bailly, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Gerson, Payet - Sanchez

La compo probable de Francfort (3-4-2-1)

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Dina Ebimbe, Sow, Knauff, Alido - Götze, Kamada - Kolo Muani