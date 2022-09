OM-Francfort: où sont passés les supporters allemands sans billet?

Alors que les services de l'Etat avaient tablé sur la présence de 3.000 supporters de Francfort sans billet, mardi à Marseille, ils sont finalement très peu à avoir fait le déplacement.

Mais où sont passés les supporters allemands sans billet? C'est la grande question de la matinée! Les services de l'Etat avaient tablé sur plus de 3.000 fans de Francfort sans billet présents dans les rues de Marseille pour la rencontre de Ligue des Champions entre l'OM et l'Eintracht, mardi (0-1). Les équipes RMC et BFM, sur le terrain toute la journée, ont constaté que très peu de supporters allemands avaient fait le déplacement sans billet.

Autour du stade Vélodrome, des policiers ont affirmé n'avoir croisé aucun supporter allemand sans billet avant le match. Et même dans le secteur de la Joliette à Marseille, lieu de regroupement des fans allemands, tous ont eu l'autorisation de monter dans les bus mis à leur disposition pour rejoindre le stade Vélodrome. Cela veut donc dire que les supporters présents avaient tous un ticket. Cette place était quasiment vide cinq minutes après le coup d'envoi de la rencontre.

Une mauvaise estimation de Francfort... qui a permis de renforcer le dispositif policier

Contrairement aux failles lors de la finale de la Ligue des Champions au stade de France, l'inverse s'est produit mardi soir à Marseille. Des milliers de supporters sans billet annoncés... pour au final ne constater que très peu de fans sans ticket pour la rencontre.

"C'est surtout le côté allemand qui nous avait alerté sur la présence massive de supporters sans billet, confie un policier présent sur le dispositif. Ils n'étaient pas de la partie et tant mieux pour nous. Il fallait peut-être aussi ça pour renforcer le dispositif mis en place." "Heureusement", souffle un autre membre des forces de l'ordre après la soirée "assez calme". Les policiers et gendarmes ont aussi revu à la hausse ce nombre de supporters allemands sans billet pour permettre un renforcement du dispositif. "Dispositif conséquent et au final très peu de problèmes... il faudra en tirer les leçons. Mais faire ça à chaque match classé 4 ou 5 sur 5, il va falloir recruter", sourit ce policier marseillais.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Libérés plus de 2h30 après le match, certains supporters allemands ont directement regagné l'Allemagne. D'autres ont dormi sur Marseille après un bref passage de nouveau par la Joliette à 2h du matin. Classée 5 sur 5 par la DNLH, cette rencontre sous très haute tension, avec un dispositif policier très renforcé avec plus de 1200 policiers et gendarmes sur le terrain, n'aura pas accouché d’incident majeur mardi soir à Marseille. 14 personnes ont été interpellées autour du Vélodrome et un supporter allemand est "sérieusement blessé", victime d'un jet de fumigène.