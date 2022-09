OM-Francfort: Niang tacle l’attitude de Gerson

Mamadou Niang, ancien attaquant de l’OM désormais consultant pour RMC Sport, n’a pas apprécié le comportement de Gerson au moment d’être remplacé en fin de match face à Francfort (0-1), mardi.

Les innovations offensives d’Igor Tudor n’ont pas vraiment fonctionné, mardi lors de la défaite de l’OM face à Francfort (0-1). Pour la première fois, l’entraîneur avait associé le trio Payer-Gerson, Sanchez mais celui-ci n’a pas vraiment convaincu. Il a même parfois participé à déséquilibrer l’équipe, comme l’a constaté Mamadou Niang, ancien attaquant de l’OM désormais consultant pour RMC Sport. Ce dernier aurait préféré aligner Matteo Guendouzi plutôt que Gerson.

"Si offensivement, les joueurs ne font pas les efforts défensifs, ça devient compliqué pour les milieux de terrain, explique l’ancien joueur de Strasbourg dans l’After. Rongier et Veretout ont toujours cette sécurité avec Guendouzi quand ils jouent à trois au milieu. Là, ils jouent à deux, c’était plus compliqué de gérer les espaces. Guendouzi doit débuter sur un match comme ça. J’aurais enlevé Gerson. J’aurais amené une sécurité en plus avec Guendouzi, ça aurait permis à Dimitri (Payet) de moins courir puisque Guendouzi court pour deux. Ça aurait peut-être plus permis à Payet d’exprimer ses qualités."

"Une sorte de défiance"

Gerson a finalement quitté le terrain juste avant l’heure de jeu (59e) en cédant sa place à Amine Harit. Ce que le Brésilien n’a pas goûté en prenant son temps pour sortie. Ce qui a un peu plus agacé Mamadou Niang. "Je n’ai pas aimé, c’est une sorte de défiance, poursuit-il. Tu dois reconnaitre que tu as fait un mauvais match. On te sort, tu perds 1-0, tu dois courir vite pour que le changement se fasse rapidement. Là, il était déçu de sortir, il a tiré la gueule, il est sorti en marchant. Ce n’est pas une bonne image à donner pour les supporters."

Niang se montre en revanche plus clément avec Payet qu’il imagine monter en puissance à condition d’enchaîner les matchs, ce qui n’est pas le cas actuellement. "S’il (Tudor, ndlr) le fait plus jouer, s’il l’intègre petit à petit, il va revenir, prédit l’ancien international sénégalais. On connaît tous sa qualité mais ce soir il n’était pas prêt."