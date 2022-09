OM-Francfort: Rongier estime que son erreur n'est pas la seule raison de la défaite

Malheureux sur le but de Francfort (0-1), Valentin Rongier estime que son intervention n’est pas la seule raison de la défaite marseillaise et pointe du doigt d’autres problèmes.

L’OM a concédé sa 16e défaite lors de ses 17 derniers matchs de Ligue des champions, mardi face à Francfort (0-1). Un revers encore rageant pour les Marseillais, puni sur une intervention malheureuse de Valentin Rongier ayant servi involontairement Jesper Lindström pour le seul but de la rencontre. Mais le milieu de terrain pointe d’autres problèmes ayant entraîné ce nouveau résultat négatif.

"On a senti qu’on était coupé en deux, a remarqué l’ancien Nantais au micro de RMC Sport. On avait un plan de jeu qui n’a pas fonctionné. Ils ont réussi à bien nous mettre en difficulté mais on ne s’est pas adapté. C’est notre erreur ce soir. A la perte du ballon, il y avait beaucoup trop d’espace entre nos lignes. Dans des matchs de haut niveau comme ça, c’est très difficile."

"Ce qu’on a fait était insuffisant"

Interrogé sur une interception manquée, Rongier n’a pas voulu trop s’étendre dessus. "Je n’ai même pas envie d’en parler, a-t-il expliqué. C’est un fait de jeu. J’essaie de contrer une passe en revenant vers mon camp et malheureusement, elle tape le bout de mon pied et elle met dans la course le joueur adverse. On ne peut pas remettre en cause le match sur ce seul fait de jeu. On a eu des opportunités pour égaliser et ce qu’on a fait était insuffisant."

Il conclut enfin en assurant que la très longue mauvaise passe marseillaise en Ligue des champions n’impacte pas la préparation des joueurs avant les matchs. "On n’y pense absolument pas et heureusement pour nous, sinon on commencerait les matchs avec la peur au ventre et ce n’est absolument pas le cas", promet-il.