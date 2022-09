OM-Francfort: Clauss "déçu et énervé" après la nouvelle défaite en Ligue des champions

Jonathan Clauss n'a pas caché son immense déception ainsi que sa frustration après la défaite de l’OM ce mardi face à l'Eintracht Francfort, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (0-1).

L’Olympique de Marseille est tombé de très haut ce mardi soir. Devant des supporters qui attendaient ça depuis si longtemps, les Phocéens se sont inclinés 1-0 au Vélodrome contre Francfort à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions. Six jours après les belles promesses entrevues contre Tottenham lors de la première journée, les vice-champions de France n’ont pas été à la hauteur des attentes.

"Je n’ai pas d’explication. Je suis déçu, énervé, je suis beaucoup de choses, mais je n’ai pas d’explication pour l’instant, a confié Jonathan Clauss après la rencontre. On a manqué d’énergie, de justesse, de beaucoup trop de choses pour un match de Ligue des champions, donc voilà. Je vais dire que c’est une défaite méritée, même si je ne sais pas si elle l’est totalement. (…) On est tombé dans un trop gros faux rythme et on n’a pas réussi à mettre cette énergie et cet allant qui fait notre force depuis le début de saison. C’est très difficile ce soir."

Clauss: "Celle-là, elle fait mal, clairement"

Au micro de RMC Sport, le piston marseillais a avoué que cette défaite faisait particulièrement mal. "Il y a eu du déchet de toute part, un manque de justesse et de lucidité. Il y a des matchs comme ça où c’est plus compliqué que d’autres. Celle-là, elle fait mal, clairement. À chaud, c’est très compliqué à analyser. C'est difficile ce soir mais il va falloir vite rebondir."

L’OM a désormais cinq jours pour digérer cette désillusion et se préparer de la meilleure des manières à accueillir le Stade Rennais au Vélodrome (ce dimanche à 15h, 8e journée de Ligue 1). Pour reprendre confiance, rien de mieux que de retrouver un championnat où les hommes d’Igor Tudor sont invaincus depuis le début de la saison.