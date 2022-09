OM-Francfort: Tudor inquiet pour sa défense après la blessure de Bailly

Au-delà du mauvais résultat contre Francfort ce mardi soir en Ligue des champions (défaite 1-0 à domicile), l'entraîneur de l'OM Igor Tudor a déploré après la rencontre la fatigue de ses hommes et les blessures, notamment dans le secteur défensif.

Deux journées, et un horizon en Ligue des champions déjà bouché. Battu par Tottenham à Londres la semaine passée (2-0) malgré une belle prestation, l'OM s'est incliné à domicile contre Francfort ce mardi (1-0) au terme cette fois d'un match bien terne. Pas de quoi, donc, ravir Igor Tudor.

Déçu de la prestation de son équipe, le technicien croate n'a toutefois pas voulu se montrer alarmiste après la rencontre. "On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des Champions à la maison. On a été trop lents à la construction et on n'a pas fait la différence devant. En deuxième période, on a poussé et on aurait mérité un but. Il n'est pas arrivé et au bout du compte, on perd contre une équipe forte", a-t-il observé en conférence de presse.

"Il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés"

Déjà privé de Samuel Gigot (blessé) et Chancel Mbemba (suspendu) au coup d'envoi, le coach olympien avait dû aligner une défense à trois composée de Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac et Eric Bailly contre les Allemands. Mais le bricolage a pris encore une autre ampleur quand l'international ivoirien a cédé sa place sur blessure, et que Nuno Tavares a fini dans l'axe. De quoi, au-délà du mauvais résultat du jour, inquiéter Tudor pour la suite.

"C'était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés, a-t-il fait remarquer. On finit avec un seul défenseur (Balerdi) et des joueurs qui ratent des passes qu'ils ne ratent pas d'habitude. Ce n'est pas humain de jouer autant de matches. On va voir pour dimanche quelle défense on va pouvoir aligner. On a beaucoup de problèmes dans ce secteur."

Et d'ajouter sur son triple changement offensif en seconde période: "J'ai fait les changements parce que j'avais besoin de quelque chose de différent. Ceux qui sont entrés (Under, Harit et Suarez) ont apporté beaucoup. Ils n'ont pas tant dominé que ça, la première période a été plutôt équilibrée, même s'il est vrai qu'on n'a pas créé beaucoup devant. En deuxième, on a vraiment poussé. On vient du 4e chapeau et on essaie de faire du mieux possible. Aujourd'hui, on a perdu mais on a tout donné. Sur le plan du jeu, ça n'est pas notre meilleur match. On jouera le troisième match sans calcul, en se préparant comme on le fait d'habitude."