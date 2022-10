OM: la réponse de Tudor au coup de pression du père de Gerson

Igor Tudor a répondu ce mardi au coup de gueule du père de Gerson sur le temps de jeu du milieu phocéen. A la veille du match contre Francfort en Ligue des champions (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a dit... tout le bien qu'il pensait de son joueur brésilien.

Cantonné à un rôle de doublure depuis le début de saison, Gerson vit péniblement sa situation à l'Olympique de Marseille sous les ordres d'Igor Tudor. A tel point que le père et agent du milieu brésilien a poussé un coup de gueule ce lundi contre le technicien croate en menaçant de chercher un autre club lors du mercato. Face à la presse ce mardi, à la veille du match de la cinquième de journée de Ligue des champions contre Francfort (dès 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur marseillais a calmé le débat et rappelé tout le bien qu'il pensait de ses joueurs, y compris les remplaçants.

"Il ne se passe rien de nouveau, rien de spécial. Cela fait partie du football. En tant qu'entraîneur, le plus dur est de prendre des décisions et de sélectionner onze joueurs et d’en laisser cinq sur le banc, a estimé Igor Tudor. J’adore tous mes joueurs, j’aime tous mes joueurs. Je pense que tous mes joueurs sont forts et ont les qualités et les aptitudes pour jouer. Mais, malheureusement, tout le monde ne peut pas être heureux. C’est une bonne équipe, il n’y a rien de plus ou rien de moins à dire là-dessus."

>> Toutes les infos avant Francfort-OM

Gerson a "d'énormes qualités"

Ne parvenant pas à utiliser au mieux les qualités de Gerson depuis le début de saison, Igor Tudor semble lui préférer Mattéo Guendouzi sur le terrain. Mais selon l'entraîneur de l'OM, il n'y pas de raisons de s'inquiéter pour le Brésilien pétri de talent.

"Gerson pareil. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix, a encore estimé le patron de l'équipe phocéenne. Ce sont les choix du moment, sur un match et pour le bien de l’équipe. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. Après un agent vient, pose des questions... Mais il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football. Ce n’est pas nouveau."

>> Tous les matchs de l'OM en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Relancé par les journalistes sur le cas personnel de Gerson et notamment le timing du coup de pression de son paternel, Igor Tudor a refusé de répondre en expliquant avoir déjà réagi sur le sujet. Coéquipier et concurrent de l'international brésilien de 25 ans, Valentin Rongier a tenu à lui apporter son soutien dans cette période difficile à vivre. Toutefois, le milieu français ne veut pas non plus s'en prendre à Igor Tudor dont c'est justement le rôle de faire des choix pour aligner un onze compétitif.

"C'est dur d'être un joueur de foot, mais aussi d'être un coach, a lancé l'ancien Nantais avant le déplacement à Francfort. On est contents d'avoir Gerson avec nous, mais ce qui se dit sur son avenir ne nous regarde pas."