EN DIRECT - OM-Tottenham, J-1: toutes les infos avant le "match de l'année" pour les Marseillais

Alors que l'OM a débuté l'exercice 2022-2023 sur les chapeaux de roues en restant accroché au wagon du PSG, la tendance s'est inversée ces dernières semaines. Les Marseillais n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 30 septembre (3-0 à Angers). Depuis, ce sont trois défaites (Ajaccio, Paris, Lens) et un nul (Strasbourg). Des résultats négatifs qui ont repoussé Marseille à la cinquième place de Ligue 1 et à trois points du podium.

En Ligue des champions, la défaite contre l'Eintracht Francfort a effacé la double victoire face au Sporting, acquise à chaque fois contre un adversaire en infériorité numérique. Avant la dernière journée, l'OM est dernier de son groupe (6 pts) et doit impérativement s'imposer pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

