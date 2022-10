OM-Sporting: "C'était peut-être notre dernière chance", Pau Lopez espère un "déclic" après la victoire

Alors que l'OM a battu le Sporting (4-1) ce mardi soir en Ligue des champions, son gardien Pau Lopez s'est montré soulagé après la rencontre. Mais conscient qu'il faudra enchaîner pour poursuivre l'aventure européenne.

Une délivrance. Ce mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue des champions contre le Sporting Portugal, l’Olympique de Marseille a enfin débloqué son compteur sur la scène européenne cette saison. Malgré un but des Portugais dès la 51e seconde, les Phocéens ont réussi à inverser la tendance pour se relancer dans la compétition (4-1).

"On a commencé le match très, très mal, a réagi Pau Lopez au sujet de cette entame catastrophique. On ne peut pas commencer un match de Ligue des champions comme ça, mais on est content car à la fin on a gagné. On savait qu’aujourd’hui c’était peut-être notre dernière chance en Ligue des champions. Les trois points sont très importants pour nous. Il reste encore trois matchs, on a trois points… Je suis content pour l’équipe, pour les supporters aussi, qui doivent être heureux à la maison."

"J’espère que ce sera un déclic pour nous"

Grâce à ce succès, l’OM s’est complètement relancé dans la course aux huitièmes de finale. Toujours quatrièmes du groupe D, les hommes d’Igor Tudor sont revenus à trois points du Sporting, leader avec six points, et un point de Tottenham et Francfort, 2e et 3e.

"On a encore trois matchs à jouer dont deux à l’extérieur, a poursuivi Lopez. J’espère que ce sera un déclic pour nous. Le résultat du premier match avait été difficile, avec cette expulsion de Chancel… Le deuxième match, qu’on a joué ici, c’était comme ci comme ça, et aujourd’hui on a fait un très bon match. L’équipe s’améliore et c’est important pour le prochain match. Je pense qu’il nous faut gagner encore deux voire trois matchs pour continuer dans la compétition. Ce sera très dur." L’OM a désormais rendez-vous sur la pelouse du Sporting, mercredi prochain, pour débuter la phase retour (21h sur RMC Sport 1).