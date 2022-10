OM-Sporting: la compo probable des Marseillais, sans Payet

L’OM va affronter le Sporting Portugal, ce mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des champions (18h45 sur RMC Sport 1). Pour ce match crucial, Igor Tudor devrait laisser Dimitri Payet sur le banc au coup d'envoi. Eric Bailly pourrait débuter en charnière centrale.

L’OM n’a plus le droit de se manquer sur la route des 8es de finale. Après avoir perdu à Tottenham (2-0) et chuté contre l’Eintracht Francfort (0-1), Marseille est en dernière position de son groupe en Ligue des champions. Les Phocéens doivent absolument marquer des points face au Sporting Portugal, ce mardi, lors de la troisième journée (18h45, sur RMC Sport 1). Sous peine de voir leur aventure tourner de nouveau au fiasco. Pour ce match crucial au Vélodrome, face au leader de la poule D, Igor Tudor devrait opérer plusieurs choix marquants.

Le coach croate devrait aligner la paire Mattéo Guendouzi-Jordan Veretout dans l’entrejeu, comme lors de la victoire à Angers, vendredi en Ligue 1 (0-3). En laissant Valentin Rongier sur le banc. Le coach de l’OM a apprécié la prestation de ses deux milieux de terrain contre le SCO. Guendouzi pourrait ainsi encore évoluer un cran plus bas. Veretout tient la corde par rapport à Rongier.

Un trio offensif Alexis-Harit-Ünder

Pour animer le trio offensif, Tudor comptera évidemment sur Alexis Sanchez. L’attaquant chilien devrait être épaulé par Amine Harit et Cengiz Ünder. L’international marocain et l’ailier turc seraient préférés à Dimitri Payet, qui prendrait place sur le banc au coup d’envoi. Sans surprise, Jonathan Clauss (à droite) et Nuno Tavares (à gauche) animeront les couloirs.

Devant le gardien Pau Lopez, Eric Bailly pourrait faire son retour en défense centrale. L’ancien de Manchester United, préservé à Angers en raison d’un souci musculaire, est pressenti pour débuter face au Sporting. Il devrait évoluer aux côtés de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. S’il ressent une gêne de dernière minute, Eric Bailly sera alors remplacé par Samuel Gigot.

La compo probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly (ou Gigot) - Clauss, Guendouzi, Veretout (ou Rongier), Nuno Tavares - Under, Sanchez, Harit.