OM-Sporting: le but d'Harit, qui donne l'avantage aux Marseillais dans un début de match fou

Quelques instants après l'égalisation d'Alexis Sanchez, Amine Harit a permis à l'OM de prendre les devants ce mardi soir contre le Sporting en Ligue des champions à la 16e minute.

L'Olympique de Marseille a parfaitement réagi après un début de match cauchemardesque. Malgré une ouverture du score express du Sporting après moins d'une minute de jeu, les Phocéens ont égalisé sur un but gag d'Alexis Sanchez (13e) avant de prendre l'avantage grâce à Amine Harit.

Un scénario inespéré

Parfaitement servi par Jonathan Clauss, le Marocain trouve le chemin des filets sur une très belle tête au premier poteau (16e). Un scénario inespéré au regard de l'entame de match complètement ratée des Olympiens, à qui ont promettait l'enfer au moment où Trincao a trompé Pau Lopez au bout de 52 secondes de jeu.

Derrière, l'OM a continué d'enfoncer les Portugais. Coupable d'une main en dehors de la surface, Antonio Adan, le portier du Sporting déjà fautif sur le but gag de Sanchez, a été expulsé sur le champ, laissant les Phocéens à 11 contre 10. Le troisième but de Leonardo Balerdi sur corner à la 28e minute a donné encore un peu plus d'air aux hommes d'Igor Tudor.