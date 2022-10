OM-Sporting: l'égalisation gag de Sanchez qui relance Marseille

Alexis Sanchez a marqué un but heureux ce mardi lors du match de la troisième journée de Ligue des champions entre l'Olympique de Marseille et le Sporting. Le Chilien a contré un dégagement du gardien lisboète pour égaliser.

Rapidement mené après un but express de Francisco Trincao après 51 secondes, l'Olympique de Marseille est parvenu à égaliser quelques minutes plus tard contre le Sporting Portugal en Ligue des champions.

Venu au pressing sur le gardien du club portugais, Alexis Sanchez est parvenu à le contrer et a vu le ballon rentrer dans le but de l'infortuné Antonio Adan (1-1, 14e). De quoi redonner de l'allant à toute l'équipe entraînée par Igor Tudor.

La belle stat' de Sanchez

Laissé au repos en Ligue 1 contre Angers, Alexis Sanchez a parfaitement négocié son entame de match face au Sporting. Préféré à Luis Suarez à la pointe de l'attaque, le Chilien de 33 ans a marqué un but plein d'opportunisme, sa première réalisation en Ligue des champions avec l'OM.

Déjà buteur dans la prestigieuse compétition avec Barcelone, Arsenal et l'Inter Milan, le Sud-Américain a donc planté pour quatre équipes différents en C1. Seuls Zlatan Ibrahimovic (6 clubs) et Hernan Crespo (5 clubs) ont fait mieux que le Marseillais.

Un but dans le jeu...neuf ans après

Incapable de marquer lors de ses deux défaites inaugurales contre Tottenham (2-0) et Francfort (0-1), l'OM en profite aussi pour mettre fin à une terrible disette. Si Dimitri Payet avait signé un doublé sur penalty contre l'Olympiacos en 2020, Marseille n'avait plus marqué dans le jeu en Ligue des champions depuis décembre 2013 et une tête de Souleymane Diawara face au Borussia Dortmund (défaite 1-2).

Cette saison-là, l'OM avait terminé la phase de poules avec zéro point. En égalisant ce mardi, Alexis Sanchez a permis à l'OM de croire à une fin de campagne européenne différente. Le Chilien pourra aussi remercier le gardien du Sporting Antonio Adan de l'avoir involontairement aidé.