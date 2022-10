OM-Sporting: le club portugais sanctionné pour son retard au Vélodrome?

Après deux retards consécutifs, le premier pour rejoindre le stade puis le second pour se présenter dans le tunnel en avant-match d’OM-Sporting Lisbonne (4-1), mardi en 3e journée de Ligue des champions, le club lisboète devrait être sanctionné par l’UEFA. Très certainement d’une amende.

Passablement énervé en avant-match mardi soir, Igor Tudor avait poussé une bonne gueulante dans le tunnel du Vélodrome contre les officiels de l’UEFA et l’équipe du Sporting Lisbonne. Les joueurs portugais étaient arrivés au stade avec du retard, pris dans des bouchons. Obligeant ainsi l’instance européenne à repousser d’un quart d’heure le début du match entre l’OM et le Sporting (4-1), initialement programmé à 18h45 et finalement joué à 19 heures passés.

Pour cette arrivée tardive et ce report momentané, le club lisboète pourrait être sanctionné d’une amende. Puisqu’est indiqué dans le règlement de l’instance européenne que les joueurs doivent arriver 75 minutes avant le début de la rencontre, les Portugais ne débarquant dans l’enceinte olympienne qu’une quarantaine de minutes avant.

Quand Tudor admet avoir poussé une gueulante "pour réveiller un peu [ses] joueurs"

Également sortis de leur vestiaire avec un nouveau petit retard, alors que les joueurs de l’Olympique de Marseille les attendaient dans le tunnel avant d’entrer sur la pelouse du Vélodrome, les Portugais pourraient également faire l’objet d’un cas disciplinaire.

"J’étais énervé parce qu’on était dehors, et on nous a prévenus du nouveau changement d’horaire pour le coup d’envoi alors qu’on était déjà sortis du vestiaire pour l'échauffement, avait commenté après la rencontre Igor Tudor, au micro de RMC Sport. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas correct. Il faut prévenir d’abord. Après on est sorti à 19 heures, et l’autre équipe n’était toujours pas là… Mais je vous avoue que je l’ai un peu fait volontairement, pour réveiller un peu mes joueurs. Aujourd’hui il n’y avait pas de supporters, donc on m’a peut-être entendu plus que d’habitude."