OM-Sporting: Amorim "pense aussi à l'indice UEFA" et à la bataille entre la France et le Portugal

A la veille d'OM-Sporting en Ligue des champions (mardi, 18h45 sur RMC Sport 1), l'entraîneur lusitanien Ruben Amorim a reconnu qu'il accordait de l'importance à l'indice UEFA du Portugal, qui talonne la France. Autant dire qu'il aura à coeur de ramener un bon résultat de son voyage à Marseille.

C'est avant tout un duel entre l'OM et le Sporting, oui, un match-clé pour l'avenir des deux équipes en Ligue des champions cette saison, mais c'est aussi une rencontre avec d'autres enjeux. Une affiche qui concerne le foot français et le foot portugais dans leur ensemble, pour une histoire de places européennes.

Alors que le Portugal, 6e nation au classement de l'indice UEFA, talonne la France (5e) et a tendance à combler l'écart ces dernières années, l'entraîneur du Sporting Ruben Amorim a confié ce lundi, à la veille du match au Vélodrome (mardi, 18h45 sur RMC Sport 1), qu'il avait ce facteur en tête.

"Nous avons besoin de plus de places"

"Nous pensons au coefficient parce que nous avons besoin de plus de places dans les compétitions européennes, et de l'argent de ces compétitions européennes, a-t-il lancé en conférence de presse. Nous n'avons pas les moyens que les clubs français ont, et nous devons miser beaucoup sur notre formation parce que c'est grâce à cette formation que nous survivons. Nous regardons le classement un peu comme en France, mais pour des raisons différentes. Et évidemment, nous voulons gagner, car cela fait aussi partie de notre caractère."

La France et le Portugal, avec les Pays-Bas, sont à la lutte pour la 5e place de l'indice européen. Une lutte féroce puisque celle-ci octroiera au pays la possibilité de voir quatre de ses clubs engagés dans la nouvelle formule de la Ligue des champions (trois directement qualifiés en phase de groupes et un en tour préliminaire), dont la première édition se tiendra en 2024-2025. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, les représentants de la Ligue 1 sont derrière au coefficient (3,750 contre 4,500 pour les Pays-Bas et 5,333 au Portugal).