Ligue des champions: le calvaire de l’Atlético, la désillusion pour l’OM, le bijou de Choupo avec le Bayern… Les moments forts de la soirée en vidéo

L'OM y a cru mais a fini par s'incliner contre Tottenham avec un but à la dernière seconde (1-2). Marseille ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale de Ligue des champions alors que Francfort y accompagnera les Spurs grâce à sa victoire face au Sporting (1-2). Dans les autres matchs disputés ce mardi, Liverpool a dominé Naples (2-0) alors que le Bayern a bouclé son sans-faute contre l'Inter grâce à des buts de Pavard et Choupo-Moting (2-0). Décevant, l'Atlético de Madrid est éliminé de toutes les compétitions européennes. Voici ce qu’il faut retenir des huit matchs de la sixième journée de la phase de groupes disputés mardi soir.

Groupe A: Liverpool ne réussit pas son come-back contre Naples, l'Ajax domine les Rangers

Balayé à Naples lors du match aller, Liverpool pouvait encore chiper la place de leader du groupe A en cas de succès par quatre buts d’écart ou plus. Mais les Reds de Jürgen Klopp n’ont pas réussi à renverser cette solide équipe transalpine malgré une victoire finale ce mardi (2-0). Les Napolitains ont donc fini premiers au terme d’un match rythmé mais assez fermé jusqu’aux buts de Mohamed Salah et Darwin Nunez dans les dernières minutes. Malgré le soutien d’Anfield, les partenaires de l’Egyptien et de l'Uruguayen se sont contentés de la deuxième place et risquent d’affronter un gros lors du tirage au sort des huitièmes effectué lundi prochain à Nyon en Suisse.

Dans l’autre rencontre de la poule, l’Ajax devait éviter une large défaite à Glasgow pour sécuriser sa qualification en barrages de Ligue Europa. Bien mieux rentrés dans leur match, les Néerlandais ont rapidement fait la différence face aux Rangers pour finalement s’imposer (1-3). Steven Berghuis et Mohammed Kudus ont marqué très tôt et permis aux Amstellodamois de poursuivre leur aventure européenne en C3.

Groupe B: Porto enfonce l’Atlético, Leverkusen en C3

Cette fois, le Cholismo semble bien mort. Déjà privé des huitièmes de la Ligue des champions, l’Atlético de "Cholo" Simeone n’a pas réussi à être reversé en Ligue Europa. La faute à une défaite sur le terrain de Porto (2-1). Les pions de Mehdi Taremi et Stephen Eustaquio ont vite tué tout suspense et malgré un but tardif de Marcano contre son camp, les Portugais ont sécurisé la première place de leur poule.

Qualifié pour les huitièmes depuis la quatrième journée, le FC Bruges semble avoir levé le pied depuis. Après la grosse défaite à domicile contre Porto la semaine passée, les Belges se sont contentés d’un nul (0-0) sur le terrain de Leverkusen. Qu’importe, les Brugeois verront les huitièmes de la Ligue des champions alors que le club allemand jouera les barrages de C3.

Groupe C: Pavard et un missile de Choupo-Moting pour un succès de prestige du Bayern, le Barça signe une victoire pour rien

Dans un match sans réel enjeu si ce n’est de poursuivre son sans-faute, le Bayern Munich l’a emporté face à l’Inter Milan. Dans une journée où ses déboires extra-sportifs sont sortis dans la presse, Benjamin Pavard a retrouvé le sourire en marquant le premier but lors de la victoire bavaroise face aux Lombards (2-0). Déjà buteur à Barcelone, le défenseur français a remis ça contre des Intéristes qui ont manqué d’efficacité. En particulier Lautaro Martinez, auteur d’un énorme raté face au but vide en première période. Au retour des vestiaires, Eric-Maxim Choupo-Moting a marqué un but superbe en trouvant la lucarne d’André Onana d’une frappe surpuissante.

Déjà éliminé de la course aux huitièmes et reversé en Ligue Europa, le Barça a bouclé sa campagne en C1 par une victoire en Tchéquie contre le Viktoria Plzen (2-4). Malgré un onze remanié et les absences de Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé, les Catalans l’ont emporté sur des buts de Marcos Alonso, un doublé de Ferran Torres et le premier pion du jeune Pablo Torre. Mais comme souvent depuis le début de saison, la défense blaugrana a inquiété face à des Tchèques très remuants en attaque.

Groupe D: fin du rêve européen pour l'OM, Francfort accompagne Tottenham en huitièmes grâce à Kolo Muani

Marseille y a cru mais a finalement vécu un dénouement cruel ce mardi contre Tottenham pour la fin de son parcours en Ligue des champions (1-2). Qualifié en cas de victoire, le club phocéen est passé près de l’exploit après un but de Chancel Mbemba avant la mi-temps.

Après avoir provoqué la sortie de Heung-Min Son sur KO, le Coréen a quitté la pelouse épaulé par deux membres du staff des Spurs, le défenseur central de l’OM a marqué d’une belle tête sur un centre de Jordan Veretout suite à un corner joué à deux. Malgré une grosse envie, les Marseillais ont craqué en seconde période. Sur un coup-franc d’Ivan Perisic, Clément Lenglet a pris le meilleur sur Valentin Rongier pour tromper Pau Lopez de la tête.

Incapables de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après ce match frustrant, les Phocéens ont même perdu leur place en Ligue Europa sur un contre supersonique des Spurs dans les dernières secondes du match. Et dire que Sead Kolasinac a manqué une grosse balle de but à bout pourtant quelques instants plus tôt.

A la conclusion de cette action pour Tottenham, Pierre-Emile Hojberg a offert la première place du groupe D à son équipe tout en privant Marseille d'un avenir européen. Malgré le succès renversant de Francfort à Lisbonne sur le terrain du Sporting (1-2), l’OM a terminé à une triste quatrième de sa poule et dit adieu à la scène continentale.

Terrible final pour l'OM alors qu'un nul suffisait pour être reversé en C3 grâce à la victoire de Francfort ce mardi. Après l’ouverture du score d’Arthur Gomes pour les locaux, Daichi Kamada sur penalty puis Randal Kolo Muani ont offert une précieuse victoire au club allemand. Bourreau des Marseillais la semaine passée, l’attaquant français a cette fois envoyé l'Eintracht en huitièmes de la Ligue des champions. Magnifique pour l'ancien Nantais. Mais ce mardi on retiendra que la qualification était si proche pour les hommes d’Igor Tudor.

