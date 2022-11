OM-Tottenham: "Le foot ne nous donne même pas un peu de ce que nous méritons", se désole Tudor

En position de se qualifier en 8e de finale de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a finalement été éliminé de toutes les compétitions européennes ce mardi soir après sa défaite contre Tottenham (1-2). À l’issue de la rencontre, Igor Tudor s’est dit "triste" de voir que les efforts de ses joueurs ne payaient pas.

L’Olympique de Marseille a tout perdu. Virtuellement qualifié en huitième de finale après une première période convaincante, puis virtuellement reversé en Ligue Europa, le club phocéen a finalement été éliminé de toutes les compétitions européennes en encaissant un but dans les derniers instants ce mardi soir contre Tottenham (1-2).

>> Revivez OM-Tottenham (1-2)

"Ça m'énerve, ça me rend triste"

Avec ce revers, l’OM ne parvient pas à enrayer sa mauvaise série. Désormais, les Marseillais en sont à cinq matchs sans succès (quatre défaites, un nul). "On a fait un bon match contre un adversaire très fort. Ça n'a pas suffi, s’est désolé Igor Tudor en conférence de presse. En ce moment, ça ne tourne pas en notre faveur et le foot ne nous donne même pas un peu de ce que nous méritons. Ça m'énerve, ça me rend triste."

À l’issue de la rencontre, le technicien croate est également revenu sur la dernière action de Tottenham, celle qui a coûté la troisième place à son équipe. Pour expliquer le trois contre un qui a débouché sur le but, il a assuré que ses joueurs n’étaient pas au courant qu’ils étaient virtuellement reversés en Ligue Europa.

"On n'a pas parlé des résultats. On veut qu'ils restent dans le match, qu'ils ne pensent pas à autre chose", a confié Tudor au micro de RMC Sport. "À la fin, j'ai demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l'avant, de ne pas se déséquilibrer. Mais il y avait beaucoup de bruit, ça n'a pas permis de bien l'expliquer aux garçons. Ils voulaient marquer", a-t-il ajouté en conférence de presse. Pour oublier cette fin de match cauchemardesque, les Marseillais ne vont plus pouvoir compter que sur la scène nationale.