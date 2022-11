OM-Tottenham: la réaction folle de Di Meco, totalement énervé puis abattu après la fin de match folle

Eric Di Meco se trouvait aux commentaires lors de la défaite de l'Olympique de Marseille face à Tottenham (1-2) ce mardi lors de la sixième journée de Ligue des champions. L'ancien défenseur olympien a eu du mal à cacher sa déception et sa colère après ce final frustrant.

Si près et pourtant si loin. L’Olympique de Marseille y a cru mais a fini par s’incliner face à Tottenham ce mardi au Vélodrome (1-2) lors de la sixième journée de la Ligue des champions. Crucifiés sur un but des Spurs dans les ultimes instants de la rencontre, les Phocéens ont dit adieu à l’Europe cette saison et ont terminé à la dernière place du groupe D.

Présent en tribunes pour commenter ce choc face aux Londoniens pour RMC Sport, Eric Di Meco est passé par toutes les émotions. Si l’ancien défenseur, champion d’Europe avec l’OM en 1993, a d’abord espéré une qualification pour les huitièmes après le but de Chancel Mbemba, il a déchanté dans les dernières minutes comme l’ensemble du peuple marseillais présent dans les tribunes.

>> OM-Tottenham (1-2)

Di Meco furieux sur le raté de Kolasinac

Joignant le geste à la parole en signe d’imploration et d’incompréhension, l’ancien défenseur marseillais a eu du mal à son contenir sa fureur sur l’énorme raté Sead Kolasinac.

"Mais c’est pas vrai! Mais comment c’est possible de rater ça, a fulminé Eric Di Meco au moment où le Bosnien n’a pas cadré sa tête à bout portant. C’est une balle de huitièmes de finale.

Avant de poursuivre son commentaire: "Il faut la pousser. Il peut la pousser avec la poitrine. Comment c’est possible?"

Forcément frustré de voir le défenseur olympien manquer cette balle de qualification, Eric Di Meco a ensuite vécu un moment encore plus douloureux sur le contre express conclu par Pierre-Emile Hojbjerg au bout du temps additionnel.

"Là il y a le feu, c’est la balle de la Ligue Europa, a lâché le consultant sur la dernière action du match. C’est la balle de la Ligue Europa. C’est la balle de la Ligue Europa. Ah c’est pas vrai. Sans déconner."

50 seconde de silence pour Di Meco

Plutôt que de dégoupiller et de craquer, l’ex-international tricolore aux 23 sélections s’est enfermé dans un mutisme après le but du Danois des Spurs. Non sans oublier de bouillonner sur son siège dans la tribune presse du Vélodrome. La joie de certains membres de la délgéation du club londonien à quelques mètres derrière lui n’a pas probablement pas dû aider Eric Di Meco à se calmer après cette immense déception.

Après 50 secondes qui ont paru une éternité, le membre de la Dream Team RMC Sport a finalement enchaîné totalement dépité : "Là il y a quand même, sur le retour du vestiaire…L’OM n’était plus au niveau et a complètement déjoué. Ils ont perdu, sur le premier quart d’heure de la deuxième période, tout ce qui a fait leur force sur la première période."