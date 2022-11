OM-Tottenham: Guendouzi déplore la "manque d'expérience"

Battu à domicile par Tottenham (2-1) ce mardi lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, l'OM a été éliminé de toutes les compétitions européennes. Après la rencontre, Mattéo Guendouzi a pointé le "manque d'expérience" de son équipe dans les dernières minutes.

L'OM a tout perdu et stoppe sa saison européenne. Battu par Tottenham (2-1) ce mardi lors de la sixième et dernière journée de Ligue des champions, le club phocéen a terminé quatrième de sa poule. De quoi provoquer de la frustration pour les joueurs, qui ont encaissé le deuxième but des Spurs dans le temps additionnel (90+5e).

Sans cette réalisation de Pierre-Emile Höjbjerg, l'OM aurait été reversé en Ligue Europa. "Il y a eu une grande incompréhension sur le terrain. On a manqué d'expérience tout simplement sur cette fin de match, a noté Mattéo Guendouzi au micro de RMC Sport. Bien sûr qu'on voulait pousser pour aller en huitièmes mais après l'occasion ratée de Kolasinac (87e), on aurait pu garder ce 1-1... Malheureusement, tout le monde ne savait pas qu'on pouvait se qualifier en Ligue Europa. Il n'y a pas eu une bonne communication et on le paie cash."

"C'est une faute professionnelle"

Tout avait bien commencé pour l'OM avec un but de Chancel Mbemba avant la pause (45+2e). Mais Clément Lenglet a égalisé avant le coup fatal porté dans les dernières secondes du match. Les joueurs d'Igor Tudor restent sur cinq matchs de rang toutes compétitions confondues sans victoire, dont quatre défaites.

"Cela me fait penser à l'année dernière quand on était un peu moins bien. On parle de fatigue ou de méforme mais je ne pense pas que ça soit le sujet, a balayé Guendouzi. Ils ont marqué sur coups de pied arrêtés et ont eu deux ou trois frappes au maximum. On a eu des occasions pour marquer ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. C'est une faute professionnelle. Nous n'étions pas dans la gestion: Tottenham a été meilleur sur plein d'aspects, ils ont su s'adapter à notre pressing."

Avant la Coupe du monde, qui marquera une pause dans le calendrier pour les clubs, l'OM a encore deux rencontres à disputer. Ce dimanche, le club de Pablo Longoria recevra l'OL en Ligue 1, avant de se déplacer la semaine suivante à Monaco. Rejoint dans les dernières secondes samedi à Strasbourg (2-2), l'OM devra se relancer rapidement au risque de s'enfoncer dans un début de crise sportive.