Ligue des champions: les conséquences de l'élimination de l'OM sur l'indice UEFA

L’élimination de l’OM au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions n’arrange pas la France dans sa course pour reprendre la cinquième place de l’indice UEFA à l’Ajax Amsterdam.

Les déboires de l’OM face au Panathinaïkos au 3e tour de qualification de la Ligue des champions sont une mauvaise nouvelle pour le club et le foot français. Depuis août, la France figure derrière les Pays-Bas au sixième rang de l’indice UEFA, calculé sur les résultats des clubs de chaque pays lors des cinq dernières saisons.

L'OM avait plus engrangé sans Ligue des champions en 2022

L’élimination marseillaise creuse un peu plus l’écart entre la France et les Pays-Bas (cinquièmes), qui comptent actuellement 1.653 point d’avance (52.400 pour les Pays-Bas, contre 50.747 pour la France) contre 1.219 avant le début de la campagne. Pendant l’échec marseillais, le PSV s’est hissé en barrages (face aux Glasgow Rangers).

Marseille se prive des quatre précieux points attribués à chaque équipe se qualifiant en phase de poule de la Ligue des champions (aucun attribué pour la phase de poule de Ligue Europa). Le PSV, lui, est toujours en course pour s’offrir ce pécule qui permettrait au pays batave de prendre encore un peu plus ses aises. Eindhoven pourrait aussi engranger les points attribués en cas de victoire (1) ou nul (0,5) en barrages, ce dont Marseille sera automatiquement privé.

La France a encore de nombreuses cartouches pour faire son retard avec un représentant de plus en Europe (le PSG et Lens en Ligue des champions, Marseille, Rennes et Toulouse en Ligue Europa, Lille en Conference League) que les Pays-Bas (Feyenoord en Ligue des champions, PSV en barrages de Ligue des champions, l'Ajax en barrages de Ligue Europa, Alkmaar et Twente en Conference League). L’heure n’est pas encore au catastrophisme puisque les résultats dans les poules des compétitions européennes ont la même valeur (2 points pour une victoire, 1 pour un nul).

Les derniers résultats européens de l’OM peuvent même inciter à un certain optimisme du point de vue de l’indice UEFA. Les Marseillais ont ainsi pris plus de points lors la saison 2021-2022 marquée par un parcours en demi-finale de Conférence League (16 points) que lors de ses deux dernières présences en poules de la Ligue des champions (6 points en 2020-2021, 8 points en 2022-2023).

Le calcul du coefficient (selon le site de l’UEFA):



2 points pour une victoire en phase de groupes de chaque compétition

1 pour une victoire en qualification et barrage de chaque compétition

1 pour un nul en phase de groupes de chaque compétition

0,5 pour un nul en qualification et barrage de chaque compétition

4 pour une participation à la phase de groupes de Ligue des champions

4 pour une participation aux 8es de finale de Ligue des champions

4 pour avoir terminé son groupe à la première place en Ligue Europa

2 pour avoir terminé son groupe à la deuxième place en Ligue Europa

2 pour avoir terminé son groupe à la première place en Conference League

1 pour avoir terminé son groupe à la deuxième place en Conference League

1 par tour passé au-delà des 8es de finale (Ligue des champions, Ligue Europa)

1 par tour passé au-delà des demi-finales (Conference League)